Закінчується додаткова реєстрація на ЗНО в Україні: дати сесії

9 червня завершується реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яка розпочнеться вже 24 липня. Основна сесія відкриється з 25 червня, і в ній візьмуть участь 379,5 тис. осіб. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. Право на додаткову реєстрацію мають особи, які не змогли зареєструватися з поважних причин. "Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити і заповнити реєстраційну картку... підготувати комплект реєстраційних документів і подати його відповідальному за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які в цьому році закінчують отримання повної загальної середньої освіти) або відправити його у відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)", - йдеться в повідомленні. Дати додаткової сесії ЗНО в Україні: 24 липня - фізика; 28 липня - математика; 29 липня - іспанська мова; 30 липня - французька мова; 31 липня - німецька мова; 3 серпня - англійська мова; 4 серпня - українська мова і література; 5 серпня - біологія; 6 серпня - історія України; 7 серпня - географія; 10 серпня - хімія. Як повідомляли Українські Новини, Міносвіти затвердило дати проведення основних сесій ЗНО. Також ЗНО під час пандемії буде забезпечене засобами індивідуального захисту. Крім того, МОЗ склало перелік рекомендацій для безпечного проведення тестування.