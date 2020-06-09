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09 червня 2020, вівторок, 14:26 8
Суспільство 2020-06-09T15:00:03+03:00
Українські Новини
Закінчується додаткова реєстрація на ЗНО в Україні: дати сесії

Закінчується додаткова реєстрація на ЗНО в Україні: дати сесії

Ольга Фандорина
ЗНО, Зовнішнє незалежне оцінювання, Тестування, реєстрація на ЗНО, ЗНО-2020, Додаткова сесія ЗНО
ЗНО, тестування. Фото: umannews.city
ЗНО, тестування. Фото: umannews.city

9 червня завершується реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яка розпочнеться вже 24 липня. Основна сесія відкриється з 25 червня, і в ній візьмуть участь 379,5 тис. осіб.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Право на додаткову реєстрацію мають особи, які не змогли зареєструватися з поважних причин.

"Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити і заповнити реєстраційну картку... підготувати комплект реєстраційних документів і подати його відповідальному за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які в цьому році закінчують отримання повної загальної середньої освіти) або відправити його у відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)", - йдеться в повідомленні.

Дати додаткової сесії ЗНО в Україні:

  • 24 липня - фізика;
  • 28 липня - математика;
  • 29 липня - іспанська мова;
  • 30 липня - французька мова;
  • 31 липня - німецька мова;
  • 3 серпня - англійська мова;
  • 4 серпня - українська мова і література;
  • 5 серпня - біологія;
  • 6 серпня - історія України;
  • 7 серпня - географія;
  • 10 серпня - хімія.

Як повідомляли Українські Новини, Міносвіти затвердило дати проведення основних сесій ЗНО.

Також ЗНО під час пандемії буде забезпечене засобами індивідуального захисту.

Крім того, МОЗ склало перелік рекомендацій для безпечного проведення тестування.

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