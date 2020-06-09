Закінчується додаткова реєстрація на ЗНО в Україні: дати сесії

9 червня завершується реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), яка розпочнеться вже 24 липня. Основна сесія відкриється з 25 червня, і в ній візьмуть участь 379,5 тис. осіб.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Право на додаткову реєстрацію мають особи, які не змогли зареєструватися з поважних причин.

"Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити і заповнити реєстраційну картку... підготувати комплект реєстраційних документів і подати його відповідальному за реєстрацію в навчальному закладі (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які в цьому році закінчують отримання повної загальної середньої освіти) або відправити його у відповідний регіональний центр оцінювання якості освіти (для випускників минулих років)", - йдеться в повідомленні.

Дати додаткової сесії ЗНО в Україні:

24 липня - фізика;

28 липня - математика;

29 липня - іспанська мова;

30 липня - французька мова;

31 липня - німецька мова;

3 серпня - англійська мова;

4 серпня - українська мова і література;

5 серпня - біологія;

6 серпня - історія України;

7 серпня - географія;

10 серпня - хімія.

Як повідомляли Українські Новини, Міносвіти затвердило дати проведення основних сесій ЗНО.

Також ЗНО під час пандемії буде забезпечене засобами індивідуального захисту.

Крім того, МОЗ склало перелік рекомендацій для безпечного проведення тестування.