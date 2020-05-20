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20 травня 2020, середа, 22:48 11
Кабмін 2020-05-21T00:00:02+03:00
Українські Новини
Міносвіти затвердило дати основних сесій ЗНО-2020

Міносвіти затвердило дати основних сесій ЗНО-2020

Надежда Комендантова
ЗНО, Міносвіти, Зовнішнє незалежне оцінювання, ЗНО-2020
ЗНО-2020. Фто: testportal.gov.ua
ЗНО-2020. Фто: testportal.gov.ua

Міністерство освіти і науки України прийняло рішення про терміни проведення основної сесії Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) в 2020 році, після того, як розробило проект рекомендацій для його проведення.

Про це повідомляється на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

Так, 25 червня відбудеться сесія з математики, тестування з української мови та літератури відбудеться 30 червня, з фізики - 2 липня, з іспанської, німецької, французької мов - 6 липня, з англійської мови - 7 липня, з історії України - 9 липня, з біології - 13 липня, з географії - 15 липня. Завершиться ЗНО-2020 тестуванням з хімії 17 липня.

Також зазначається, що додаткова сесія ЗНО запланована на 23 липня - 11 серпня, а результати будуть оприлюднені до 14 серпня.

У той же час, в цьому році для участі в додатковій сесії ЗНО зможуть зареєструватися під час додаткового періоду реєстрації (25 травня - 9 червня) всі, хто не зміг зареєструватися протягом 3 лютого - 24 березня.

Як повідомляли Українські Новини, Міносвіти припустило два сценарії для ЗНО-2020.

Тим часом, міністерство продовжило додаткову реєстрацію на ЗНО 2020 з 25 травня по 9 червня для окремих категорій осіб.

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