Хто несе відповідальність за відсутність "посадок" топ-чиновників: генпрокурор перерахувала винних

У відсутності "посадок" топ-корупціонерів та топ-чиновників генеральний прокурор Ірина Венедіктова, яка заявила про готовність підписати підозру експрезиденту Петру Порошенку, звинувачує антикорупційні органи – Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і Вищий антикорупційний суд.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Українським Новинам.

"Якщо відкрити сайт Офісу Генпрокурора і подивитися, то можна побачити, що прокурори "посадки" забезпечують. Тільки у напрямку організованої злочинності за березень-травень по 391 справі направленим до суду, 101 людині обрано запобіжний захід – утримання під вартою; 24 вироку, 7 з яких набрали законної сили, реальні терміни покарання у відношенні 29 осіб. Але, суспільство не цікавлять ці посадки. Суспільство цікавлять зовсім інші посадки, топ-корупціонерів, топ-чиновників. До кого питання з топ-корупціонерами, коли у нас є замкнене коло: НАБУ, САП і ВАКС?" - сказала Венедіктова.

Також, на її думку, необхідно змінювати Кримінальний процесуальний кодекс, який буде відповідати і здоровому глузду і верховенству права.

Вона вважає, що питання "посадок" потрібно адресувати всім.

"Прокурорам і суддям. Я, в тому числі, не знімаю з себе відповідальність", - заявила Венедіктова.

Як повідомляли Українські Новини, Ірина Венедіктова заявила, що їй не пропонували хабарі.

Крім того, генпрокурор Венедіктова зізналася, що "з'їсть" всю свою фінансову подушку через невелику зарплату.