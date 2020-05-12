Долар по 30 - оптимістичний сценарій, - економіст

Економіст прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм зросте до 30 гривень за долар у той час, як за тиждень, з 30 квітня по 8 травня, курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків знизився на 16,86% до 27,0563 UAH/USD,.

Про це в інтерв'ю Українським Новинам розповів партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов.

"Курс буде "плавати". 30 грн/дол - оптимістичний сценарій, про песимістичний говорити не буду. НБУ має запаси, щоб стабілізувати ситуацію. За останні 6 років Нацбанк добре почистив і відрегулював банківську систему. Просидіти на карантині місяць – не показник. Десь до осені ми реально побачимо більш-менш реальну картину того, що відбувається", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, експерти прогнозують ще тиждень стабільності курсу. Економісти кажуть, що наступного тижня залишається останній сприятливий шанс для придбання валюти як засобу накопичення.

При цьому економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що НБУ не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.