Київ і ще сім областей України не готові до другого етапу послаблення карантину

За даними МОЗ Київ і ще 7 областей станом на 8 червня не відповідають критеріям, які необхідні для переходу на другий етап пом'якшення карантинних заходів, у той час, як в Україні кількість нових випадків коронавірусу падає другий день поспіль.

Про це зазначається в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

зокрема, критеріям не відповідають:

Київ (инцидентность 15,06);

Волинська область (инцидентность 14,26);

Житомирська область (инцидентность 12,84);

Закарпатська область (инцидентность 14,36);

Львівська область (инцидентность 18,40);

Рівненська область (инцидентность 26,11);

Чернівецька область (инцидентность 35,62);

Чернігівська область (инцидентность 12,32).

Аналіз епідемічної ситуації в регіонах станом на 8 червня 2020. Скріншот: moz.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні эпідситуації.

Раніше повідомлялося про те, у Київські області зафіксували 28 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в області діагностували 1812 випадків.