Київ і ще сім областей України не готові до другого етапу послаблення карантину

За даними МОЗ Київ і ще 7 областей станом на 8 червня не відповідають критеріям, які необхідні для переходу на другий етап пом'якшення карантинних заходів, у той час, як в Україні кількість нових випадків коронавірусу падає другий день поспіль. Про це зазначається в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України. зокрема, критеріям не відповідають: Київ (инцидентность 15,06); Волинська область (инцидентность 14,26); Житомирська область (инцидентность 12,84); Закарпатська область (инцидентность 14,36); Львівська область (инцидентность 18,40); Рівненська область (инцидентность 26,11); Чернівецька область (инцидентность 35,62); Чернігівська область (инцидентность 12,32). Аналіз епідемічної ситуації в регіонах станом на 8 червня 2020. Скріншот: moz.gov.ua Як повідомляли Українські Новини, графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні эпідситуації. Раніше повідомлялося про те, у Київські області зафіксували 28 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в області діагностували 1812 випадків.