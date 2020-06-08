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08 червня 2020, понеділок, 14:50 8 Інфографіка
Суспільство 2020-06-08T15:45:02+03:00
Українські Новини
Київ і ще сім областей України не готові до другого етапу послаблення карантину

Київ і ще сім областей України не готові до другого етапу послаблення карантину

Елена Новикова
Карантин, МОЗ, Послаблення карантину, пом'якшення карантину
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

За даними МОЗ Київ і ще 7 областей станом на 8 червня не відповідають критеріям, які необхідні для переходу на другий етап пом'якшення карантинних заходів, у той час, як в Україні кількість нових випадків коронавірусу падає другий день поспіль.

Про це зазначається в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

зокрема, критеріям не відповідають:

  • Київ (инцидентность 15,06);
  • Волинська область (инцидентность 14,26);
  • Житомирська область (инцидентность 12,84);
  • Закарпатська область (инцидентность 14,36);
  • Львівська область (инцидентность 18,40);
  • Рівненська область (инцидентность 26,11);
  • Чернівецька область (инцидентность 35,62);
  • Чернігівська область (инцидентность 12,32).

Аналіз епідемічної ситуації в регіонах станом на 8 червня 2020. Скріншот: moz.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні эпідситуації.

Раніше повідомлялося про те, у Київські області зафіксували 28 нових випадків зараження коронавірусом. Всього в області діагностували 1812 випадків.

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