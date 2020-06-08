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08 червня 2020, понеділок, 10:56 16 Інфографіка
Суспільство 2020-06-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися

Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Україні за добу кількість нових хворих на коронавірус у порівнянні з минулою добою збільшилася на 463 особи, всього зафіксовано 27 632 випадки COVID-19 в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, передають Українські Новини.

Так, за даними ЦОЗ, на 8 червня (за станом на 9:00) в Україні 27462 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 797 летальних, 12195 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 463 нових випадки. Всього проведено 431 085 тестувань методом ПЛР.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 1150 випадків;
  • Волинська область - 1079 випадків;
  • Дніпропетровська область - 971 випадок;
  • Донецька область - 231 випадок;
  • Житомирська область - 897 випадків;
  • Закарпатська область - 1386 випадків;
  • Запорізька область - 496 випадків;
  • Івано-Франківська область - 1582 випадку;
  • Кіровоградська область - 559 випадків;
  • м. Київ - 3490 випадків;
  • Київська область - 1812 випадків;
  • Львівська область - 2162 випадку;
  • Луганська область - 54 випадки;
  • Миколаївська область - 309 випадків;
  • Одеська область - 1002 випадку;
  • Полтавська область - 274 випадку;
  • Рівненська область - 2071 випадок;
  • Сумська область - 193 випадки;
  • Тернопільська область - 1294 випадку;
  • Харківська область - 1287 випадків;
  • Херсонська область - 179 випадків;
  • Хмельницька область - 518 випадків;
  • Чернівецька область - 3698 випадків;
  • Черкаська область - 469 випадків;
  • Чернігівська область - 299 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 червня 2020 у Центр надійшло 582 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65687 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, за добу в Україні коронавірусом інфікувалися удвічі більше людей, ніж одужали.

Також ррафік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні эпидситуациии.

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