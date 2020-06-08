Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися

В Україні за добу кількість нових хворих на коронавірус у порівнянні з минулою добою збільшилася на 463 особи, всього зафіксовано 27 632 випадки COVID-19 в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, передають Українські Новини.

Так, за даними ЦОЗ, на 8 червня (за станом на 9:00) в Україні 27462 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 797 летальних, 12195 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 463 нових випадки. Всього проведено 431 085 тестувань методом ПЛР.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1150 випадків;

Волинська область - 1079 випадків;

Дніпропетровська область - 971 випадок;

Донецька область - 231 випадок;

Житомирська область - 897 випадків;

Закарпатська область - 1386 випадків;

Запорізька область - 496 випадків;

Івано-Франківська область - 1582 випадку;

Кіровоградська область - 559 випадків;

м. Київ - 3490 випадків;

Київська область - 1812 випадків;

Львівська область - 2162 випадку;

Луганська область - 54 випадки;

Миколаївська область - 309 випадків;

Одеська область - 1002 випадку;

Полтавська область - 274 випадку;

Рівненська область - 2071 випадок;

Сумська область - 193 випадки;

Тернопільська область - 1294 випадку;

Харківська область - 1287 випадків;

Херсонська область - 179 випадків;

Хмельницька область - 518 випадків;

Чернівецька область - 3698 випадків;

Черкаська область - 469 випадків;

Чернігівська область - 299 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 червня 2020 у Центр надійшло 582 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65687 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, за добу в Україні коронавірусом інфікувалися удвічі більше людей, ніж одужали.

Також ррафік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні эпидситуациии.