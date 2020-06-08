Кількість нових інфікованих коронавірусом продовжує знижуватися

В Україні за добу кількість нових хворих на коронавірус у порівнянні з минулою добою збільшилася на 463 особи, всього зафіксовано 27 632 випадки COVID-19 в Україні. Про це йдеться в повідомленні прес-служби МОЗ, передають Українські Новини. Так, за даними ЦОЗ, на 8 червня (за станом на 9:00) в Україні 27462 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 797 летальних, 12195 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 463 нових випадки. Всього проведено 431 085 тестувань методом ПЛР. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1150 випадків; Волинська область - 1079 випадків; Дніпропетровська область - 971 випадок; Донецька область - 231 випадок; Житомирська область - 897 випадків; Закарпатська область - 1386 випадків; Запорізька область - 496 випадків; Івано-Франківська область - 1582 випадку; Кіровоградська область - 559 випадків; м. Київ - 3490 випадків; Київська область - 1812 випадків; Львівська область - 2162 випадку; Луганська область - 54 випадки; Миколаївська область - 309 випадків; Одеська область - 1002 випадку; Полтавська область - 274 випадку; Рівненська область - 2071 випадок; Сумська область - 193 випадки; Тернопільська область - 1294 випадку; Харківська область - 1287 випадків; Херсонська область - 179 випадків; Хмельницька область - 518 випадків; Чернівецька область - 3698 випадків; Черкаська область - 469 випадків; Чернігівська область - 299 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 8 червня 2020 у Центр надійшло 582 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 65687 повідомлень про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра; не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота; термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця; у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я Як повідомляли Українські Новини, за добу в Україні коронавірусом інфікувалися удвічі більше людей, ніж одужали. Також ррафік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні эпидситуациии.