підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Графік пом'якшення карантину можуть змінити в разі серйозного погіршення епідситуації
05 червня 2020, пʼятниця, 14:33 13
Політика 2020-06-05T16:30:03+03:00
Українські Новини
Графік пом'якшення карантину можуть змінити в разі серйозного погіршення епідситуації

Графік пом'якшення карантину можуть змінити в разі серйозного погіршення епідситуації

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавірус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

В той час, як МОЗ не дозволило пом'якшити карантин в Києві і ще 7 областях, графік пом'якшення карантину може бути змінений при серйозному погіршенні епідемічної ситуації.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційної наради під головуванням Володимира Зеленського з протидії поширенню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Уряд все ще йде за обраним планом пом'якшення обмежувальних заходів, однак за умови серйозного погіршення епідеміологічної ситуації графік може бути змінений", - сказано в ньому.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні вже третій день поспіль зростає кількість підтверджених випадків COVID-19.

Він наголосив, що якщо така тенденція збережеться і далі, то пом'якшення карантину може призвести до погіршення ситуації із захворюваністю в країні.

"Треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Знайти баланс між поверненням до нормального життя і безпекою - складно. Невидима небезпека - найгірша, тому що сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих", - сказав Зеленський.

У повідомленні також нагадується, що з 10 червня готується відкриття контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування.

Як повідомляли Українські Новини, Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів через високу захворюваність на коронавірус.

Також 5 червня набирають чинності нові послаблення карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні Covid-19

Кількість нових заражених коронавірусом в Києві зр...
У Київській області за добу хворих на коронавірус ...
МОЗ проведе реальну оцінку кількості хворих на кор...
Києву та ще семи областям не дозволили повноцінно ...
Графік пом'якшення карантину можуть змінити в разі серйозного погіршення епідситуації
У Київській області за добу хворих на коронавірус стало більше на 38 осіб. Де найбільше хворіють
Новини
До уваги журналістів: прес-конференція "Інвестиційний колапс чи "зелений компроміс": що обирає Україна?" 16:33 Прес-реліз
"Голос" зібрав 56 підписів і зареєстрував в Раді постанову про звільнення Авакова 16:18 Доповнено
Радник голови Сумської облради запропонував Зеленському призначити його головою Київської ОДА 16:06
Нардеп оприлюднив запис обговорення хабарів у тернопільській Службі автодоріг 15:39
Дубинський заявив, що домігся відкриття кримінального провадження проти угруповання Черкаського 15:33
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
DCH Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol 21:03
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної 10:31
Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка 08:57
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане якірним проектом стратегії розвитку Харкова на 2020-2030 роки 20:45
більше новин
Не порушував, а перевіряв, – головний санлікар заступився за Зеленського в Хмельницькому 12:50
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
Аваков заявив, що в Україні 92% вбивств розкрито в 2020 10:47
У список областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину, потрапили дві нові області 10:47
більше новин
Кількість нових заражених коронавірусом в Києві зростає третій день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok