Графік пом'якшення карантину можуть змінити в разі серйозного погіршення епідситуації

В той час, як МОЗ не дозволило пом'якшити карантин в Києві і ще 7 областях, графік пом'якшення карантину може бути змінений при серйозному погіршенні епідемічної ситуації.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційної наради під головуванням Володимира Зеленського з протидії поширенню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Уряд все ще йде за обраним планом пом'якшення обмежувальних заходів, однак за умови серйозного погіршення епідеміологічної ситуації графік може бути змінений", - сказано в ньому.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні вже третій день поспіль зростає кількість підтверджених випадків COVID-19.

Він наголосив, що якщо така тенденція збережеться і далі, то пом'якшення карантину може призвести до погіршення ситуації із захворюваністю в країні.

"Треба нагадувати людям, що легковажність щодо засобів захисту несе великі загрози під час епідемії COVID-19. Знайти баланс між поверненням до нормального життя і безпекою - складно. Невидима небезпека - найгірша, тому що сьогодні ти не бачиш сенсу в масці, а завтра зростає кількість хворих", - сказав Зеленський.

У повідомленні також нагадується, що з 10 червня готується відкриття контрольних пунктів в'їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування.

Як повідомляли Українські Новини, Київ відклав відкриття ресторанів і басейнів через високу захворюваність на коронавірус.

Також 5 червня набирають чинності нові послаблення карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.