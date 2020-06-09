У МВС розповіли, що робитимуть з системними порушниками ПДР

Після введення в Україні відеофіксації порушень автомобілістів на дорогах автовласники придумують, як обійти автофіксацию порушень ПДР, а уМВС заявили про те, що перевиховуватимуть водіїв, які систематично порушують ПДР. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє РБК-Україна.

Переатестація включатиме перескладання іспитів з правил дорожнього руху і водіння для водіїв-порушників.

"На сьогодні ми розглядаємо можливість того, що якщо водій порушував правила кілька разів - ввести таку ініціативу, щоб людину відправляти на перенавчання, щоб вона могла підтвердити, що може, вміє він керувати транспортним засобом, знає правила дорожнього руху", - заявив Мартиненко.

При цьому він зазначив, що поки що це тільки ідея, але при певних умовах вона може бути втілена в життя.

"Ми зараз це поки тільки розглядаємо, але якщо у нас не буде зменшуватися кількість порушників із-за відеофіксації, то ми перейдемо до практичного застосування цього", - додав радник.

Як повідомляли Українські Новини, водіям розсилатимуть "листи щастя". За перший день роботи система автофіксації "спіймала" понад 35 тисяч порушників ПДР.

А в Києві на вихідних новий антирекорд по швидкості: на вулиці Теліги водій проїхався зі швидкістю 224 км/ч.