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07 червня 2020, неділя, 09:11 16
Силові структури 2020-06-07T12:00:02+03:00
Українські Новини
В Києві новий антирекорд по швидкості: на вулиці Теліги водій проїхався зі швидкістю 224 км/год

В Києві новий антирекорд по швидкості: на вулиці Теліги водій проїхався зі швидкістю 224 км/год

Ольга Фандорина
Перевищення швидкості, Швидкість, відеофіксація, Антирекорд
Вулиця Теліги, дорога. Фото: Інформатор
Вулиця Теліги, дорога. Фото: Інформатор

Поки в Києві автовласники придумують, як обійти автофіксацію порушень ПДР на вулиці Олени Теліги в Подільському районі Києва після введення відеофіксації порушень на дорогах було зафіксовано антирекорд за порушення швидкісного режиму – автомобіль перевищив швидкість більш, ніж в 4 рази. Про це повідомляє Патрульна поліція в Facebook.

Зафіксований автоматичною системою фіксації порушень ПДР встановив водій, який рухався по вулиці Олени Теліги в Києві. Швидкість автомобіля з держномером AA297 ***, який рухався по вулиці Олени Теліги в Києві була 224 км / ч (дозволена швидкість 50 км / год).

Також камери автоматичної фіксації зафіксували 45 авто, які рухалися зі швидкістю понад 170 км / ч. На трасах, де встановлено дорожні камери, значно перевищували дозволену швидкість понад 200 автомобілів.

Як повідомляли Українські Новини, за 8 хвилин система автофиксации "зловила" 282 порушника ПДР.

Системних порушників ПДР в Україні хочуть позбавляти водійських прав.

З 1 червня 128 чоловік вже заплатили штрафи за перевищення швидкості.

МВС запустило додаток, через що водії зможуть оплачувати штрафи.

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