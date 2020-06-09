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09 червня 2020, вівторок, 05:00 7
Фінанси 2020-06-09T07:30:03+03:00
Українські Новини
Курс валют на 9 червня: долар продовжує падати

Курс валют на 9 червня: долар продовжує падати

Елена Новикова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс євро, курс гривні, курс долара до гривні, Офіційний курс, курс гривні до долара
Курс валют на 9 червня 2020
Курс валют на 9 червня 2020

Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 червня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD, в той час, як за минулий тиждень курс долара в Україні знизився.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-8 червня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлінгів 33,7175
1 долар США 26,6005
1 швейцарський франк 27,7580
10 ієн 2,4359
10 російських рублів 3,8778
1 євро 30,1477

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти розповіли про те, що слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

Тим часом економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Раніше повідомлялося про те, що партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм може зрости до 30 гривень за долар.

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