Курс валют на 9 червня: долар продовжує падати

Національний банк України підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 червня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD, в той час, як за минулий тиждень курс долара в Україні знизився.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-8 червня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 1 фунт стерлінгів 33,7175 1 долар США 26,6005 1 швейцарський франк 27,7580 10 ієн 2,4359 10 російських рублів 3,8778 1 євро 30,1477

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти розповіли про те, що слід очікувати від курсу в перший місяць літа.

Тим часом економісти розповіли, з якими ризиками може зіткнутися українська економіка для української економіки і як зміниться курс гривні до 2023.

Раніше повідомлялося про те, що партнер інвестиційної компанії Millstone&Co. Михайло Жернов прогнозує плаваючий курс долара, який за оптимістичним сценарієм може зрости до 30 гривень за долар.