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02 червня 2020, вівторок, 20:25 6
Суспільство 2020-06-02T21:00:01+03:00
Українські Новини
У Києві відкрилася більшість дитсадків

У Києві відкрилася більшість дитсадків

Надежда Комендантова
Карантин, Дитячі садки, Карантин в дитсадках, карантин в Києві
Дитсадок.
Дитсадок.

Після того, як у Київській області відкрилося більше сотні дитсадків 1 червня, радник мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка Володимир Бондаренко заявляє, що у Києві відкрилися вже 80% дитячих садків, з очікуваних 34 тис. прийшли 18 тис. дітей. 

Про це він повідомив Українським Новинам.

"У нас повинно було бути приблизно 34 тис. дітей, а прийшли, слава Богу, 18 тис.",- сказав він.

З його слів, близько 80% з 600 дитсадків Києва відкриті станом на вівторок.

Бондаренко зазначив, що в деяких садочках все ще тривають ремонтні роботи, деякі - ще готуються до відкриття.

Він підкреслив, що влада Києва попереджали, що процес відкриття дитсадків може зайняти до 2 тижнів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна з 1 червня переходить до 3-го етапу пом'якшення карантинних обмежень, в рамках якого Київ планував відкрити 90% дитсадків з 1 червня.

Тим часом, в перший день літа в столиці відкрилися дитячі садки, які відповідають вимогам безпечної роботи в період карантину, спорткомплекси, фітнес-центри і дитячо-юнацькі спортивні школи.

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