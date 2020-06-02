У Києві відкрилася більшість дитсадків

Після того, як у Київській області відкрилося більше сотні дитсадків 1 червня, радник мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Віталія Кличка Володимир Бондаренко заявляє, що у Києві відкрилися вже 80% дитячих садків, з очікуваних 34 тис. прийшли 18 тис. дітей.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"У нас повинно було бути приблизно 34 тис. дітей, а прийшли, слава Богу, 18 тис.",- сказав він.

З його слів, близько 80% з 600 дитсадків Києва відкриті станом на вівторок.

Бондаренко зазначив, що в деяких садочках все ще тривають ремонтні роботи, деякі - ще готуються до відкриття.

Він підкреслив, що влада Києва попереджали, що процес відкриття дитсадків може зайняти до 2 тижнів.

Як повідомляли Українські Новини, Україна з 1 червня переходить до 3-го етапу пом'якшення карантинних обмежень, в рамках якого Київ планував відкрити 90% дитсадків з 1 червня.

Тим часом, в перший день літа в столиці відкрилися дитячі садки, які відповідають вимогам безпечної роботи в період карантину, спорткомплекси, фітнес-центри і дитячо-юнацькі спортивні школи.