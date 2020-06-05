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05 июня 2020, пятница, 14:33 227
Политика 2020-06-05T14:45:01+03:00
Українські Новини
График смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии

График смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии

Анна Рудык
Карантин, Коронавирус, Офис президента, карантин в Украине
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova
Коронавирус. Фото: Facebook Nataly Pachkova

График смягчения карантина может быть изменен при серьезном ухудшении эпидемической ситуации, которая резко начала меняться на этой неделе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента по итогам традиционного совещания под председательством Владимира Зеленского по противодействию распространению коронавируса, передают Українськi Новини.

"Правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен", - сказано в нем.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев COVID-19.

Он подчеркнул, что если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчение карантина может привести к ухудшению ситуации с заболеваемостью в стране.

"Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большие угрозы во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью - сложно. Невидимая опасность - самая плохая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет количество больных", - сказал Зеленский.

В сообщении также напоминается, что с 10 июня готовится открытие контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения.

Как сообщали Українськi Новини, Киев отложил открытие ресторанов и бассейнов из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Также количество заболевших коронавирусом в Киеве 4 июня по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 82 человека до 3 292, умерших - на 4 до 73.

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График смягчения карантина могут изменить при серьезном ухудшении эпидситуациии
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