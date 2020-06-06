підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 червня 2020, субота, 07:07 4
Суспільство 2020-06-07T12:47:07+03:00
Українські Новини
6 червня офіційно відзначають великодні поминальні дні, які перенесли через карантин

6 червня офіційно відзначають великодні поминальні дні, які перенесли через карантин

Ирина Николенко
Кладовище, Мінздрав, поминальні дні, Батьківська субота.
6 червня відбудуться великодні поминальні дні. Фото: pixabay
6 червня відбудуться великодні поминальні дні. Фото: pixabay

Через карантин, який в Україні продовжили до 22 червня, офіційні великодні поминальні дні перенесли на Троїцьку батьківську поминальну суботу, на 6 червня. Через пандемію коронавірусу, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало органам місцевого самоврядування заборонити відвідувати кладовища, окрім похоронних процесій, передають Українські Новини.

Про закриття для відвідування кладовищ у поминальні дні йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №11 від 21 квітня.

Виняток становили обряди поховання за умови дотримання протиепідемічних заходів і присутності не більше 10 чоловік, відстань між якими повинна складати не менше 1,5 м.

Як повідомляли Українські Новини, 6 червня православні християни відзначають Батьківську суботу – поминальні дні.

Під час поминальних днів у Києві запустять додатковий транспорт: міська влада організовує до кладовищ 59 спеціальних маршрутів.

В компанії "Нова Пошта" розповіли, як будуть працювати відділення під час державних вихідних: графік роботи.

Більше новин про: Кладовище Мінздрав поминальні дні Батьківська субота.

МОЗ затвердило рекомендації для роботи футбольних ...
Йти на кладовища в поминальні дні заборонено, – по...
Сьогодні Батьківська поминальна субота: що потрібн...
На поминальні дні в Києві запустять додатковий тра...
Зеленський влаштував закриту велопрогулянку з журналістами в резиденціі "Залісся": як це було
Сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи
Новини
Кількість проведених ПЛР-тестів і тестів на антитіла до коронавирусу знижується 11:35
В Україні вперше за три дні менше 500 осіб захворіли COVID-19: 11 людей загинули від інфекції 10:11
В Києві новий антирекорд по швидкості: на вулиці Теліги водій проїхався зі швидкістю 224 км/год 09:11
У Житомирській області посилили карантин через зростання кількості хворих 08:41
Сьогодні 88 день загальнонаціонального карантину: в областях посилюють карантинні заходи 08:13
більше новин
6 червня офіційно відзначають великодні поминальні дні, які перенесли через карантин 07:07
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Фото: Інтеграл-Буд
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів 15:02
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
Нардеп оприлюднив запис обговорення хабарів у тернопільській Службі автодоріг 15:39
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Кількість нових заражених коронавірусом за добу трохи зменшилася 09:51 Інфографіка
Володимир Зеленський в День журналіста дав пресконференцію
Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі 17:22
Україна на карантині майже три місяці. Що дозволено і скільки залишилося до закінчення обмежень 08:55
більше новин
Суд заарештував 7 поліцейських, яких підозрююють у наркоторгівлі та створенні злочинної організації
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok