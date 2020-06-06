6 червня офіційно відзначають великодні поминальні дні, які перенесли через карантин

Через карантин, який в Україні продовжили до 22 червня, офіційні великодні поминальні дні перенесли на Троїцьку батьківську поминальну суботу, на 6 червня. Через пандемію коронавірусу, Міністерство охорони здоров'я рекомендувало органам місцевого самоврядування заборонити відвідувати кладовища, окрім похоронних процесій, передають Українські Новини.

Про закриття для відвідування кладовищ у поминальні дні йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря №11 від 21 квітня.

Виняток становили обряди поховання за умови дотримання протиепідемічних заходів і присутності не більше 10 чоловік, відстань між якими повинна складати не менше 1,5 м.

Як повідомляли Українські Новини, 6 червня православні християни відзначають Батьківську суботу – поминальні дні.

Під час поминальних днів у Києві запустять додатковий транспорт: міська влада організовує до кладовищ 59 спеціальних маршрутів.

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