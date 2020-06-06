Сьогодні Батьківська поминальна субота: що потрібно робити в цей день

У суботу, перед Трійцею, проходять поминальні дні. Пам’ять і молитва про наших покійних рідних і друзів – важлива частина християнської віри. Мертві вже не можуть каятися і просити прощення, але ми можемо молити Бога про милість до них. Цей день також називають Батьківською поминальною суботою, а православні віряни ідуть на кладовище поминати покійних, передають Українські Новини.

Свято Трійця не має закріпленої дати, тому Троїцьку батьківську суботу щорічно відзначають у різні дні.

У Батьківську суботу моляться за померлих рідних і близьких, а саме свято Трійця – Зішестя Святого Духа знаменує собою спасіння всіх людей, у тому числі і тих, хто вже відійшов у інший світ. Також цей день проводять у мирі та любові.

Що треба робити

У цей день потрібно помолитися в церкві або на цвинтарі, головне – щиро.

Також потрібно відвідати могили рідних. У Троїцьку суботу можна прибирати на могилі, але бажано зробити це напередодні. Головне, під час візиту помолитися за душу покійного.

У цей день потрібно роздати милостиню. Це необов'язково, але священники кажуть, що добрі справи, зроблені на честь покійних, вітаються в православ'ї. Також люди щиро вітали один одного із Зеленими святами.

Можна влаштувати поминальну трапезу, однак цього не можна робити на кладовищі. Поминальний обід потрібно готувати вдома, куди і запрошувати рідних. Їжа подається ситна, але проста, без алкоголю. Вважається, що можна приготувати улюблені страви покійного родича.

У народі вважають, що потрібно зробити щось з того, що за життя не встиг небіжчик.

Що потрібно нести до церкви на Троїцьку батьківську суботу

Поминальну записку з іменами всіх, кого треба пом'янути.

Пожертви - це будь-які продукти, крім м'ясних.

У церковній крамниці можна придбати на пожертви лампадне масло або кагор (це вино піде потім для причастя вірян).

Що не можна робити у Батьківську суботу

Поминати самогубців та тих, хто не хрещений у православній вірі. Щоб вшанувати їх пам'ять, можна подати милостиню і нагодувати птахів.

Хреститися на пам'ятки, фото і монументи.

Влаштовувати банкет, пити алкоголь на кладовищі.

Залишати на могилах їжу, особливо алкоголь.

Поминати покійних злими словами, говорити про їх недоліки і гріхи. Християнська віра велить прощати.

Лаятися і сваритися.

Раніше Українські Новини повідомляли, на поминальні дні 6-8 червня київська міська влада організовує 59 спеціальних маршрутів, які їхатимуть на кладовища.

У "Новій Пошті" розповіли, як будуть працювати відділення під час поминальних днів.