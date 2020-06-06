На поминальні дні в Києві запустять додатковий транспорт: перелік маршрутів

6-8 червня в Києві курсуватиме додатковий транспорт до кладовищ. Фото: Instagram Kyivpastrans

6-8 червня в Києві курсуватиме додатковий транспорт до кладовищ. Фото: Instagram Kyivpastrans

У Києві, в поминальні дні, які перенесли з квтіня на 6-8 червня, міська влада запускає додаткові маршрути: 223 тролейбуси, 372 автобуси і 141 трамвай.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

Найбільше додаткових маршрутів буде 6 червня. 7 і 8 червня додаткові маршрути будуть працювати з зменшеною кількістю - в залежності від пасажиропотоку.

Рух громадського транспорту буде організовано за такими маршрутами:

Назва кладовища Найменування маршруту Північне Автобусні маршрути: Приміське сполучення № 258 – станція метрополітену "Лісова" – Північне кладовище Трамвайні маршрути (спеціальні рейси): № 8 – станція метрополітену "Позняки" – станція метрополітену "Лісова" №28 – вул. Милославська – станція метрополітену "Лісова" №29 – Червоний хутір – станція метрополітену "Лісова" №35 – вул. Сержа Лифаря – станція метрополітену "Лісова" Південне Автобусні маршрути: Приміське сполучення №740 (дод.) – Одеська площа – Південне кладовище Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси): №11 – Музей архітектури –вул. Маршальська №12 – вул. Юрія Смолича –Залізничний вокзал №43 – Кібцентр – Дарницька площа №45 – станція метрополітену "Виставковий центр" – станція метрополітену "Васильківська" Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 208 – Голосіївська площа – універсам "Біличі" № 444 – вул. Метрологічна – станція метрополітену "Дружби Народів" № 461 – Експоцентр України – станція метрополітену "Святошин" № 496 – станція метрополітену "Лук’янівська" – клінічна лікарня "Феофанія" № 576 – вул. Єфремова – авторинок "Чапаєвка" Лісове Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: №63 – станція метрополітену "Червоний хутір" – Лісовий масив №77 – вул. Курнатовського– Лісове кладовище №81 – станція метрополітену "Лісова" – Лісовий масив №101 – станція метрополітену "Почайна" – вул. Милославська №121 (дод.) – станція метрополітену "Почайна" – Лісове кладовище №122 (дод.) – станція метрополітену "Оболонь" – Лісове кладовище №124 (дод. )– станція метрополітену "Чернігівська" – Лісове кладовище №125 (дод.) – універсам "Позняки" – Лісове кладовище Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси): №25 – просп. Свободи – станція метрополітену "Почайна" № 30 – вул. Милославська – Кадетський гай № 30К – вул. Милославська – вул. Дегтярівська №37 – станція метрополітену "Лісова" – вул. Милославська №37А – станція метрополітену "Лісова"– Поліклініка Трамвайні маршрути (спеціальні рейси): №5 – вул. Сержа Лифаря – "Троєщина -2" №22 – б-р Перова – ЗЗБК №28 – вул. Милославська – станція метрополітену "Лісова" №33-К – вул. Сержа Лифаря– вул. П. Усенка №35 – вул. Сержа Лифаря – станція метрополітену "Лісова" Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 233 – станція метро "Лісова" – вул. Лісківська № 242 – вул. Гарматна – станція метро "Лісова" № 405 – Універмаг "Дитячий Світ" – просп. Маяковського № 414 – вул. Сосюри – вул. Будищанська № 415 – станція метрополітену "Харківська" – вул. Кубанської України № 416 – Кібцентр – вул. Драйзера № 434 – вул. Бальзака – станція метрополітену "Чернігівська" № 523 – вул. Каштанова – станція метрополітену "Дружби Народів" № 529 – с. Бортничі (овочева база) – просп. Маяковського № 544 – вул. Космонавта Волкова – вул. Андрія Малишка № 555 – ДВРЗ – вул. Кибальчича № 590 – станція метрополітену "Либідська" – вул. Лисківська № 600 – універмаг "Дитячий Світ" – вул. Теодора Драйзера Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси): №16 – вул. Академіка Щусєва – Майдан Незалежності №19 – площа Космонавтів – вул. Олега Ольжича №23 – вул. Академіка Туполєва – Лук’янівська площа №23К – вул. Академіка Туполєва – станція метрополітену "Дорогожичі" Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 432 – вул. Новоукраїнська – Контрактова площа № 439 – житловий масив Виноградар – площа Перемоги № 558 – проспект Свободи – Центральний залізничний вокзал Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: Солом’янське № 69 – станція метрополітену "Палац спорту" – вул. Литвиненко-Вольгельмут № 119 – вул. Юрія Смолича – Контрактова площа Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси): №3 – Залізничний масив – Палац спорту №8 – вул. Смілянська – площа Льва Толстого № 17 – площа Космонавтів – площа Льва Толстого № 9 – Аеропорт – площа Льва Толстого №19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича № 19-Д – Кадетський гай –вул. Юрія Іллєнка № 30 – вул. Кадетський Гай – вул. Милославська № 40 – Кадетський гай – станція метрополітену "Палац спорту" Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова № 223 – вул. Академіка Туполєва – Південний залізничний вокзал № 401 – вул. Чорнобильська – Південний залізничний вокзал № 496 – станція метро "Лук’янівська" – клінічна лікарня "Феофанія" № 518 – вул. Сирецька – вул. Кадетський Гай Пуща-Водицьке Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: № 30 – станція метрополітену "Академмістечко" – санаторій "Лісова поляна" Трамвайні маршрути (спеціальні рейси): №12 – с. Пуща-Водиця – Контрактова площа № 17 – с. Пуща-Водиця – вул. Йорданська №19 – Контрактова площа – площа Тараса Шевченка Корчуватське Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: №20 – станція метрополітену "Льва Толстого" – Овочева база житлового масиву Корчувате Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 202 – вул. Булаховського – станція метро "Святошин" № 470 – вул. Ягідна – Музей Другої світової війни № 557 – станція метро "Либідська" – житловий масив "Корчувате" № 567 – станція метрополітену "Видубичі" – авторинок "Чапаєвка" № 200-К – вул. Ушакова – вул. Гаршина Святошинське Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: №23 – вул. Симиренка – вул. Салютна №56 – станція метрополітену "Виставковий центр" – станція метрополітену "Академмістечко" Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси): №39 – вул. Чорнобильська – просп. Леся Курбаса Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 401 – вул. Чорнобильська – Південний залізничний вокзал № 408 – вул. Обухівська – залізнична станція "Київ-Волинський" № 576 – вул. Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка" Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: Братське та Михайлівське № 9 – вул. Булгакова – станція метрополітену "Лук’янівська" Трамвайні маршрути (спеціальні рейси): № 1 – Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 171 – станція метро "Палац Спорту" – вул. Волгоградська № 188 – вул. Симиренка – станція метрополітену "Нивки" № 198 – залізничний вокзал "Центральний" – Інститут серцево-судинної хірургії № 201 – б-р Кольцова – станція метрополітену "Шулявська" № 408 – вул. Обухівська – залізнична станція "Київ-Волинський" № 411 – вул. Симиренка – станція метрополітену "Палац Спорту" № 421 – вул. Симиренка – станція метрополітену "Почайна" № 461 – станція метрополітену "Святошин" – Експоцентр України № 510 – вул. Ірпінська – вул. Булгакова № 576 – вул. Єфремова – авторинок "Чапаєвка" Мишоловське Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: №52 – станція метрополітену "Либідська" – вул. Закарпатська Чапаєвське Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: №43 – станція метрополітену "Видубичі" – с. Козин Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 576 – вул. Єфремова – авторинок "Чапаєвка" Пирогівське Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: №27 – станція метрополітену "Либідська" – с. Пирогів Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 576 – вул. Єфремова – авторинок "Чапаєвка" Совське Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: №19 – вул. Ізюмська – станція метрополітену "Васильківська" №19К – вул. Ізюмська – Совське кладовище Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 205 – Дарницька площа – Індустріальний шляхопровід № 239 – станція метрополітену "Либідська" – станція метрополітену "Шулявська" Міське Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: №14 – станція метрополітену "Нивки" – Лісорозсадник №32 – станція метрополітену "Нивки" – Мінський масив №90 – вул. Григоровича-Барського – площа Валерія Марченка №90К – станція метрополітену "Святошин" – площа Валерія Марченка Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси): № 16 – вул. Академіка Туполєва – Майдан Незалежності №23 – вул. Академіка Туполєва – Лук’янівська площа №23К– вул. Академіка Туполєва – станція метрополітену "Дорогожичі" №5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого №26 – просп. Свободи – станція метрополітену "Нивки" Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 166 – станція метрополітену "Лук’янівська" – гіпермаркет "Ашан Біличі" № 186 – станція метрополітену "Святошин" – вул. Стеценка № 223 – вул. Академіка Туполєва – Південний залізничний вокзал № 437 – вул. Генерала Наумова – вул. Наталії Ужвій № 439 – житловий масив Виноградар – площа Перемоги № 518 – вул. Сирецька – вул. Кадетський Гай № 581 – площа Тараса Шевченка – станція метрополітену "Святошин" Байкове Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: №5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал №5-К – вул. Байкова – вул. Ізюмська № 12 – вул. Ізюмська – Південний залізничний вокзал Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси): № 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська №12 – станція метрополітену "Васильківська" – Залізничний вокзал № 40 – Кадетський гай – станція метрополітену "Палац спорту" №42Д – станція метрополітену "Либідська" – залізнична платформа "Київ-Волинський" № 50 – вул. Милославська – станція метрополітену "Либідська" Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова № 457 – станція метрополітену "Либідська" – вул. Грабовського № 507 – залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України № 520 – станція метрополітену "Либідська" – музей Другої світової війни № 539 – вул. Ракетна – залізничний вокзал "Центральний" Дарницьке та Позняківське Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: № 17 – станція метрополітену "Харківська" – вул. Михайла Драгоманова № 18 – станція метрополітену "Харківська"– Харківське шосе № 42 – вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Єлизавети Чавдар № 45 – просп. Петра Григоренка – станція метрополітену "Дарниця" № 51 – станція метрополітену "Либідська"– станція метрополітену "Червоний хутір" № 63 – станція метрополітену "Червоний хутір" – масив "Лісовий" № 115 – Контрактова площа– залізничний вокзал "Дарниця" Трамвайні маршрути (спеціальні рейси): №8 – станція метрополітену "Позняки" – станція метрополітену "Лісова" №22 – б-р Перова – завод залізобетонних конструкцій №29 – Червоний хутір – станція метрополітену "Лісова" Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 152 – вул. Привокзальна – с. Бортничі (Овочева база) № 407 – вул. Михайла Гришка – вул. Привокзальна № 415 – станція метрополітену "Харківська" – вул. Кубанської України № 422 – Рембаза – вул. Маршальська № 503 – вул. Митрополита Андрея Шептицького – станція метрополітену "Червоний Хутір" № 526 – станція метрополітену "Лісова" – станція метрополітену "Позняки" № 529 – с. Бортичі – просп. Маяковського № 542 – вул. Митрополита Андрея Шептицького – станція метрополітену "Осокорки" Звіринецьке Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: № 76 – вул. Звіринецька – станція метрополітену "Печерська" Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси): №43 – Кібцентр – Дарницька площа № 50 – вул. Милославська – станція метрополітену "Либідська" Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 205 – Дарницька площа – Індустріальний шляхопровід № 416 – Кібцентр – вул. Драйзера № 422 – Рембаза – вул. Маршальська № 590 – станція метрополітену "Либідська" – вул. Лісківська Бортничанське Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: №104 – станція метрополітену "Харківська" – с. Бортничі Вигурівське та Троєщанське Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: №6 – вул. Сосюри – Автостоянка(с. Троєщина) Військове Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси): №16 – вул. Академіка Щусєва – Майдан Незалежності №19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича №23 – вул. Академіка Туполєва – Лук’янівська площа № 30 – вул. Милославська – Кадетський гай Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 166 – станція метрополітену "Лук’янівська" – гіпермаркет "Ашан Біличі" № 432 – вул. Новоукраїнська – Контрактова площа № 439 – житловий масив Виноградар – площа Перемоги № 550 – вул. Милославська – житловий масив Кадетський гай № 558 – проспект Свободи – Центральний залізничний вокзал Жулянське Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: № 75 – станція метрополітену "Виставковий центр" – вул. Московська (с. Жуляни) № 78 – станція метрополітену "Васильківська" – Севастопольська площа Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 461 – станція метрополітену "Святошин" – Експоцентр України № 576 – вул. Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка" Біличанське Автобусні маршрути: № 97 – станція метрополітену "Святошин" – масив Новобіличі (ринок) № 97-К – станція метрополітену "Васильківська" – масив Новобіличі (ринок) Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 200-К – вул. Миколи Ушакова – вул. Гаршина № 202 – вул. Булаховського – станція метрополітену "Святошин" № 408 – вул. Булаховського – залізнична станція "Київ-Волинський" № 497-К – станція метрополітену "Академмістечко" –вул. Генерала Наумова Куренівське Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси): № 6 – Мінський масив – Майдан Незалежності № 18 – вул. Сошенка – Майдан Незалежності №25 – просп. Свободи – станція метрополітену "Почайна" №28 – просп. Свободи – станція метрополітену "Лук’янівська" №33 – Мінський масив – Південний залізничний вокзал Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 219 – станція метрополітену "Контрактова площа" – Діагностичний центр № 518 – вул. Сирецька – Кадетський Гай № 525 – станція метрополітену "Почайна" – торгівельний центр "Епіцентр" № 558 – просп. Свободи – залізничний вокзал "Центральний" Биківнянське Автобусні маршрути у звичайному режимі руху: №11 – станція метрополітену "Лісова" – Радіоцентр (с. Биковня) Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі: № 526 – станція метрополітену "Лісова" – станція метро "Позняки"

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