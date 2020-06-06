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06 червня 2020, субота, 06:10 5
Суспільство 2020-06-06T07:00:03+03:00
Українські Новини
На поминальні дні в Києві запустять додатковий транспорт: перелік маршрутів

На поминальні дні в Києві запустять додатковий транспорт: перелік маршрутів

Ирина Николенко
Маршрутки, громадський транспорт, поминальні дні, Кладовища, маршрути транспорту
6-8 червня в Києві курсуватиме додатковий транспорт до кладовищ. Фото: Instagram Kyivpastrans
6-8 червня в Києві курсуватиме додатковий транспорт до кладовищ. Фото: Instagram Kyivpastrans

У Києві, в поминальні дні, які перенесли з квтіня на 6-8 червня, міська влада запускає додаткові маршрути:  223 тролейбуси, 372 автобуси і 141 трамвай.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби КМДА, передають Українські Новини.

Найбільше додаткових маршрутів буде 6 червня. 7 і 8 червня додаткові маршрути будуть працювати з зменшеною кількістю - в залежності від пасажиропотоку.

Рух громадського транспорту буде організовано за такими маршрутами:

Назва кладовища

Найменування маршруту

Північне

Автобусні маршрути:

Приміське сполучення

№ 258 – станція метрополітену "Лісова" – Північне кладовище

Трамвайні маршрути (спеціальні рейси):

№ 8 – станція метрополітену "Позняки" – станція метрополітену "Лісова"

№28 – вул. Милославська – станція метрополітену "Лісова"

№29 – Червоний хутір – станція метрополітену "Лісова"

№35 – вул. Сержа Лифаря – станція метрополітену "Лісова"

Південне

Автобусні маршрути:

Приміське сполучення

№740 (дод.) – Одеська площа – Південне кладовище

Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси):

№11 – Музей архітектури –вул. Маршальська

№12 – вул. Юрія Смолича –Залізничний вокзал

№43 – Кібцентр – Дарницька площа

№45 – станція метрополітену "Виставковий центр" – станція метрополітену "Васильківська"

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 208 – Голосіївська площа – універсам "Біличі"

№ 444 – вул. Метрологічна – станція метрополітену "Дружби Народів"

№ 461 – Експоцентр України – станція метрополітену "Святошин"

№ 496 – станція метрополітену "Лук’янівська" – клінічна лікарня "Феофанія"

№ 576 – вул. Єфремова – авторинок "Чапаєвка"

Лісове

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№63 – станція метрополітену "Червоний хутір" – Лісовий масив

№77 – вул. Курнатовського– Лісове кладовище

№81 – станція метрополітену "Лісова" – Лісовий масив

№101 – станція метрополітену "Почайна" – вул. Милославська

№121 (дод.) – станція метрополітену "Почайна" – Лісове кладовище

№122 (дод.) – станція метрополітену "Оболонь" – Лісове кладовище

№124 (дод. )– станція метрополітену "Чернігівська" – Лісове кладовище

№125 (дод.) – універсам "Позняки" – Лісове кладовище

Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси):

№25 – просп. Свободи – станція метрополітену "Почайна"

№ 30 – вул. Милославська – Кадетський гай

№ 30К – вул. Милославська – вул. Дегтярівська

№37 – станція метрополітену "Лісова" – вул. Милославська

№37А – станція метрополітену "Лісова"– Поліклініка

Трамвайні маршрути (спеціальні рейси):

№5 – вул. Сержа Лифаря – "Троєщина -2"

№22 – б-р Перова – ЗЗБК

№28 – вул. Милославська – станція метрополітену "Лісова"

№33-К – вул. Сержа Лифаря– вул. П. Усенка

№35 – вул. Сержа Лифаря – станція метрополітену "Лісова"

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 233 – станція метро "Лісова" – вул. Лісківська

№ 242 – вул. Гарматна – станція метро "Лісова"

№ 405 – Універмаг "Дитячий Світ" – просп. Маяковського

№ 414 – вул. Сосюри – вул. Будищанська

№ 415 – станція метрополітену "Харківська" – вул. Кубанської України

№ 416 – Кібцентр – вул. Драйзера

№ 434 – вул. Бальзака – станція метрополітену "Чернігівська"

№ 523 – вул. Каштанова – станція метрополітену "Дружби Народів"

№ 529 – с. Бортничі (овочева база) – просп. Маяковського

№ 544 – вул. Космонавта Волкова – вул. Андрія Малишка

№ 555 – ДВРЗ – вул. Кибальчича

№ 590 – станція метрополітену "Либідська" – вул. Лисківська

№ 600 – універмаг "Дитячий Світ" – вул. Теодора Драйзера

Державний історико-меморіальний Лук’янівський заповідник

Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси):

№16 – вул. Академіка Щусєва – Майдан Незалежності

№19 – площа Космонавтів – вул. Олега Ольжича

№23 – вул. Академіка Туполєва – Лук’янівська площа

№23К – вул. Академіка Туполєва – станція метрополітену "Дорогожичі"

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 432 – вул. Новоукраїнська – Контрактова площа

№ 439 – житловий масив Виноградар – площа Перемоги

№ 558 – проспект Свободи – Центральний залізничний вокзал

 

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

Солом’янське

№ 69 – станція метрополітену "Палац спорту" – вул. Литвиненко-Вольгельмут

№ 119 – вул. Юрія Смолича – Контрактова площа

Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси):

№3 – Залізничний масив – Палац спорту

№8 – вул. Смілянська – площа Льва Толстого

№ 17 – площа Космонавтів – площа Льва Толстого

№ 9 – Аеропорт – площа Льва Толстого

№19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича

№ 19-Д – Кадетський гай –вул. Юрія Іллєнка

№ 30 – вул. Кадетський Гай – вул. Милославська

№ 40 – Кадетський гай – станція метрополітену "Палац спорту"

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова

№ 223 – вул. Академіка Туполєва – Південний залізничний вокзал

№ 401 – вул. Чорнобильська – Південний залізничний вокзал

№ 496 – станція метро "Лук’янівська" – клінічна лікарня "Феофанія"

№ 518 – вул. Сирецька – вул. Кадетський Гай

Пуща-Водицьке

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 30 – станція метрополітену "Академмістечко" – санаторій "Лісова поляна"

Трамвайні маршрути (спеціальні рейси):

№12 – с. Пуща-Водиця – Контрактова площа

№ 17 – с. Пуща-Водиця – вул. Йорданська

№19 – Контрактова площа – площа Тараса Шевченка

Корчуватське

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№20 – станція метрополітену "Льва Толстого" – Овочева база житлового масиву Корчувате

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 202 – вул. Булаховського – станція метро "Святошин"

№ 470 – вул. Ягідна – Музей Другої світової війни

№ 557 – станція метро "Либідська" – житловий масив "Корчувате"

№ 567 – станція метрополітену "Видубичі" – авторинок "Чапаєвка"

№ 200-К – вул. Ушакова – вул. Гаршина

Святошинське

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№23 – вул. Симиренка – вул. Салютна

№56 – станція метрополітену "Виставковий центр" – станція метрополітену "Академмістечко"

Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси):

№39 – вул. Чорнобильська – просп. Леся Курбаса

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 401 – вул. Чорнобильська – Південний залізничний вокзал

№ 408 – вул. Обухівська – залізнична станція "Київ-Волинський"

№ 576 – вул. Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка"

 

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

Братське та

Михайлівське

№ 9 – вул. Булгакова – станція метрополітену "Лук’янівська"

Трамвайні маршрути (спеціальні рейси):

№ 1 – Михайлівська Борщагівка – вул. Старовокзальна

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 171 – станція метро "Палац Спорту" – вул. Волгоградська

№ 188 – вул. Симиренка – станція метрополітену "Нивки"

№ 198 – залізничний вокзал "Центральний" – Інститут серцево-судинної хірургії

№ 201 – б-р Кольцова – станція метрополітену "Шулявська"

№ 408 – вул. Обухівська – залізнична станція "Київ-Волинський"

№ 411 – вул. Симиренка – станція метрополітену "Палац Спорту"

№ 421 – вул. Симиренка – станція метрополітену "Почайна"

№ 461 – станція метрополітену "Святошин" – Експоцентр України

№ 510 – вул. Ірпінська – вул. Булгакова

№ 576 – вул. Єфремова – авторинок "Чапаєвка"

 

Мишоловське

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№52 – станція метрополітену "Либідська" – вул. Закарпатська

 

Чапаєвське

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№43 – станція метрополітену "Видубичі" – с. Козин

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 576 – вул. Єфремова – авторинок "Чапаєвка"

 

Пирогівське

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№27 – станція метрополітену "Либідська" – с. Пирогів

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 576 – вул. Єфремова – авторинок "Чапаєвка"

 

Совське

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№19 – вул. Ізюмська – станція метрополітену "Васильківська"

№19К – вул. Ізюмська – Совське кладовище

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 205 – Дарницька площа – Індустріальний шляхопровід

№ 239 – станція метрополітену "Либідська" – станція метрополітену "Шулявська"

Міське

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№14 – станція метрополітену "Нивки" – Лісорозсадник

№32 – станція метрополітену "Нивки" – Мінський масив

№90 – вул. Григоровича-Барського – площа Валерія Марченка

№90К – станція метрополітену "Святошин" – площа Валерія Марченка

Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси):

№ 16 – вул. Академіка Туполєва – Майдан Незалежності

№23 – вул. Академіка Туполєва – Лук’янівська площа

№23К– вул. Академіка Туполєва – станція метрополітену "Дорогожичі"

№5 – вул. Білицька – площа Льва Толстого

№26 – просп. Свободи – станція метрополітену "Нивки"

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 166 – станція метрополітену "Лук’янівська" – гіпермаркет "Ашан Біличі"

№ 186 – станція метрополітену "Святошин" – вул. Стеценка

№ 223 – вул. Академіка Туполєва – Південний залізничний вокзал

№ 437 – вул. Генерала Наумова – вул. Наталії Ужвій

№ 439 – житловий масив Виноградар – площа Перемоги

№ 518 – вул. Сирецька – вул. Кадетський Гай

№ 581 – площа Тараса Шевченка – станція метрополітену "Святошин"

Байкове

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№5 – вул. Ізюмська – Центральний залізничний вокзал

№5-К – вул. Байкова – вул. Ізюмська

№ 12 – вул. Ізюмська – Південний залізничний вокзал

Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси):

№ 1 – вул. Маршальська – вул. Жилянська

№12 – станція метрополітену "Васильківська" – Залізничний вокзал

№ 40 – Кадетський гай – станція метрополітену "Палац спорту"

№42Д – станція метрополітену "Либідська" – залізнична платформа "Київ-Волинський"

№ 50 – вул. Милославська – станція метрополітену "Либідська"

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 220 – вул. Тростянецька – вул. Медова

№ 457 – станція метрополітену "Либідська" – вул. Грабовського

№ 507 – залізничний вокзал "Південний" – Національний музей народної архітектури та побуту України

№ 520 – станція метрополітену "Либідська" – музей Другої світової війни

№ 539 – вул. Ракетна – залізничний вокзал "Центральний"

 

Дарницьке та Позняківське

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 17 – станція метрополітену "Харківська" – вул. Михайла Драгоманова

№ 18 – станція метрополітену "Харківська"– Харківське шосе

№ 42 – вул. Митрополита Андрея Шептицького – вул. Єлизавети Чавдар

№ 45 – просп. Петра Григоренка – станція метрополітену "Дарниця"

№ 51 – станція метрополітену "Либідська"– станція метрополітену "Червоний хутір"

№ 63 – станція метрополітену "Червоний хутір" – масив "Лісовий"

№ 115 – Контрактова площа– залізничний вокзал "Дарниця"

Трамвайні маршрути (спеціальні рейси):

№8 – станція метрополітену "Позняки" – станція метрополітену "Лісова"

№22 – б-р Перова – завод залізобетонних конструкцій

№29 – Червоний хутір – станція метрополітену "Лісова"

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 152 – вул. Привокзальна – с. Бортничі (Овочева база)

№ 407 – вул. Михайла Гришка – вул. Привокзальна

№ 415 – станція метрополітену "Харківська" – вул. Кубанської України

№ 422 – Рембаза – вул. Маршальська

№ 503 – вул. Митрополита Андрея Шептицького – станція метрополітену "Червоний Хутір"

№ 526 – станція метрополітену "Лісова" – станція метрополітену "Позняки"

№ 529 – с. Бортичі – просп. Маяковського

№ 542 – вул. Митрополита Андрея Шептицького – станція метрополітену "Осокорки"

 

Звіринецьке

 

 

 

 

 

 

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 76 – вул. Звіринецька – станція метрополітену "Печерська"

Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси):

№43 – Кібцентр – Дарницька площа

№ 50 – вул. Милославська – станція метрополітену "Либідська"

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 205 – Дарницька площа – Індустріальний шляхопровід

№ 416 – Кібцентр – вул. Драйзера

№ 422 – Рембаза – вул. Маршальська

№ 590 – станція метрополітену "Либідська" – вул. Лісківська

 

Бортничанське

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№104 – станція метрополітену "Харківська" – с. Бортничі

 

Вигурівське та Троєщанське

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№6 – вул. Сосюри – Автостоянка(с. Троєщина)

Військове

 

 

 

 

 

 

Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси):

№16 – вул. Академіка Щусєва – Майдан Незалежності

№19 – площа Космонавтів – вул. Ольжича

№23 – вул. Академіка Туполєва – Лук’янівська площа

№ 30 – вул. Милославська – Кадетський гай

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 166 – станція метрополітену "Лук’янівська" – гіпермаркет "Ашан Біличі"

№ 432 – вул. Новоукраїнська – Контрактова площа

№ 439 – житловий масив Виноградар – площа Перемоги

№ 550 – вул. Милославська – житловий масив Кадетський гай

№ 558 – проспект Свободи – Центральний залізничний вокзал

 

Жулянське

 

 

 

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№ 75 – станція метрополітену "Виставковий центр" – вул. Московська (с. Жуляни)

№ 78 – станція метрополітену "Васильківська" – Севастопольська площа

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 461 – станція метрополітену "Святошин" – Експоцентр України

№ 576 – вул. Академіка Єфремова – авторинок "Чапаєвка"

 

Біличанське

 

 

 

 

Автобусні маршрути:

№ 97 – станція метрополітену "Святошин" – масив Новобіличі (ринок)

№ 97-К – станція метрополітену "Васильківська" – масив Новобіличі (ринок)

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 200-К – вул. Миколи Ушакова – вул. Гаршина

№ 202 – вул. Булаховського – станція метрополітену "Святошин"

№ 408 – вул. Булаховського – залізнична станція "Київ-Волинський"

№ 497-К – станція метрополітену "Академмістечко" –вул. Генерала Наумова

 

Куренівське

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тролейбусні маршрути (спеціальні рейси):

№ 6 – Мінський масив – Майдан Незалежності

№ 18 – вул. Сошенка – Майдан Незалежності

№25 – просп. Свободи – станція метрополітену "Почайна"

№28 – просп. Свободи – станція метрополітену "Лук’янівська"

№33 – Мінський масив – Південний залізничний вокзал

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 219 – станція метрополітену "Контрактова площа" – Діагностичний центр

№ 518 – вул. Сирецька – Кадетський Гай

№ 525 – станція метрополітену "Почайна" – торгівельний центр "Епіцентр"

№ 558 – просп. Свободи – залізничний вокзал "Центральний"

 

Биківнянське

 

 

Автобусні маршрути у звичайному режимі руху:

№11 – станція метрополітену "Лісова" – Радіоцентр (с. Биковня)

Автобусні маршрути у режимі маршрутного таксі:

№ 526 – станція метрополітену "Лісова" – станція метро "Позняки"

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