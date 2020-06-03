128 человек уже заплатили штрафы за превышение скорости с 1 июня, - Геращенко

С 1 июня 128 человек уже заплатили штрафы за превышение скорости.

Об этом заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил на брифинге, передают Українськi Новини.

"На этот момент 128 человек, которые зарегистрированы в электронном кабинете водителя, уже заплатили свои штрафы", - сказал он.

Также Геращенко сообщил, что за первый день работы системы фиксации нарушений ПДД было зарегистрировано почти 69 тыс. нарушений, а уже во второй день - количество нарушений снизилось до почти 47 тыс.

Как сообщали Українськi Новини, 1 июня МВД запустило систему фотовидеофиксации нарушений ПДД в штатном режиме в Киеве и Киевской области.

Уже известны адреса установленных камер фотовидеофиксации дорожного движения в Киеве.

Министерство внутренних дел Украины запустило государственное мобильное приложение "Штрафы ПДД", с помощью которого можно оплачивать штрафы и проверять их наличие.

Помимо этого, Верховная Рада заявила о намерении увеличить до 680 гривен штрафы за нарушение правил дорожного движения пешеходами.