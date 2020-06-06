Послаблення карантину скасували ще в двох областях

В той час, як Львівська область раніше продовжила карантин на тиждень до 12 червня, Міністерство охорони здоров'я заявляє, що Волинська та Донецька області скасували послаблення карантину.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"У зв'язку із зростанням кількості (випадків) захворювання на COVID-19 за останній тиждень Волинська та Донецька області скасували раніше введені заходи з ослаблення карантину", - йдеться в ньому.

Наголошується, що, зокрема, були закриті дитячі сади, готелі, заборонено проведення спортивних і релігійних заходів, а в Донецькій області припинено міжміське автобусне сполучення.

При цьому в Ковельському та Володимир-Волинському районах Волинської області у зв'язку зі складною епідемічною ситуацією зберігається дотримання вимог жорсткого карантину без пом'якшення.

Також в цих районах заборонені зупинки міжміського та міжобласного транспорту, який курсує транзитом, закриті залізничні вокзали для посадки і висадки пасажирів.

"Ми бачимо, що введений адаптивний карантин працює. В областях, в яких складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, у кого є невідповідність критеріям, приймають рішення про посилення. Це демонструє відповідальність місцевих органів влади", - підсумував заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, кількість випадків коронавірусу в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася до 26 514.

Крім того, графік пом'якшення карантину може бути змінений при серйозному погіршенні епідемічної ситуації.