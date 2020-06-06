підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 червня 2020, субота, 23:23 5
Суспільство 2020-06-06T23:30:01+03:00
Українські Новини
Послаблення карантину скасували ще в двох областях

Послаблення карантину скасували ще в двох областях

Елена Новикова
Карантин, Посилення карантину, Послаблення карантину, Карантин у Волинській області, Карантин у Донецькій області
Карантин. Фото: pixabay
Карантин. Фото: pixabay

В той час, як Львівська область раніше продовжила карантин на тиждень до 12 червня, Міністерство охорони здоров'я заявляє, що Волинська та Донецька області скасували послаблення карантину.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"У зв'язку із зростанням кількості (випадків) захворювання на COVID-19 за останній тиждень Волинська та Донецька області скасували раніше введені заходи з ослаблення карантину", - йдеться в ньому.

Наголошується, що, зокрема, були закриті дитячі сади, готелі, заборонено проведення спортивних і релігійних заходів, а в Донецькій області припинено міжміське автобусне сполучення.

При цьому в Ковельському та Володимир-Волинському районах Волинської області у зв'язку зі складною епідемічною ситуацією зберігається дотримання вимог жорсткого карантину без пом'якшення.

Також в цих районах заборонені зупинки міжміського та міжобласного транспорту, який курсує транзитом, закриті залізничні вокзали для посадки і висадки пасажирів.

"Ми бачимо, що введений адаптивний карантин працює. В областях, в яких складна епідемічна ситуація, не послаблювалися карантинні заходи. А ті, у кого є невідповідність критеріям, приймають рішення про посилення. Це демонструє відповідальність місцевих органів влади", - підсумував заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Як повідомляли Українські Новини, кількість випадків коронавірусу в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася до 26 514.

Крім того, графік пом'якшення карантину може бути змінений при серйозному погіршенні епідемічної ситуації.

Більше новин про: Карантин Посилення карантину Послаблення карантину Карантин у Волинській області Карантин у Донецькій області

Зеленський привітав журналістів з професійним святом та покатався з ними на велосипедах у Заліссі
Зеленський назвав Авакова сильним міністром — найкращого кандидата на цю посаду немає
Новини
Послаблення карантину скасували ще в двох областях 23:23
Нардеп М'ялик вніс в декларацію 158 квартир, 1 млн доларів та 150 млн гривень готівкою 22:07
Володимир Зеленський у резиденції
Зеленський планує 10 червня зустрітися з ексрегіоналом Шкарлетом, який претендує на посаду міністра освіти 21:02
Максим Степанов. Фото: facebook.com/maksym.stepanov.official
Степанов не міг за завищеною ціною купувати захисні костюми, — Зеленський 20:11
Зеленський Залісся дав прес-конференцію. Скріншот відео
Нинішній склад Кабміну до презентації завдань кожного міністерства буде збережено, — Зеленський 19:35
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка 08:57
Фото: Інтеграл-Буд
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів 15:02
Більш підготовленого фахівця на СЗР, ніж Кондратюк, в Україні просто немає, — експерт 15:49
Нардеп оприлюднив запис обговорення хабарів у тернопільській Службі автодоріг 15:39
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
Аваков заявив, що в Україні 92% вбивств розкрито в 2020 10:47
більше новин
У Києві продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok