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06 червня 2020, субота, 09:51 14 Інфографіка
Суспільство 2020-06-06T10:45:09+03:00
Українські Новини
Кількість нових заражених коронавірусом за добу трохи зменшилася

Кількість нових заражених коронавірусом за добу трохи зменшилася

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, коронавірус в Чернівцях
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

За останню добу кількість нових випадків коронавірусу майже не змінилася порівняно з попередньою і становить 550 осіб. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передають Українські Новини.

Так, у МОЗ повідомили, що, станом на ранок 6 червня в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 550 нових випадків. Всього проведено 414 542 тестування методом ПЛР.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область - 1116 випадків;
  • Волинська область - 1037 випадків;
  • Дніпропетровська область - 965 випадків;
  • Донецька область - 203 випадку;
  • Житомирська область - 870 випадків;
  • Закарпатська область - 1301 випадок;
  • Запорізька область - 488 випадків;
  • Івано-Франківська область - 1533 випадку;
  • Кіровоградська область - 546 випадків;
  • р. Київ - 3375 випадків;
  • Київська область - 1748 випадків;
  • Львівська область - 2053 випадку;
  • Луганська область - 52 випадки;
  • Миколаївська область - 307 випадків;
  • Одеська область - 986 випадків;
  • Полтавська область - 273 випадку;
  • Рівненська область - 2014 випадків;
  • Сумська область - 192 випадку;
  • Тернопільська область - 1255 випадків;
  • Харківська область - 1222 випадку;
  • Херсонська область - 179 випадків;
  • Хмельницька область - 509 випадків;
  • Чернівецька область - 3585 випадків;
  • Черкаська область - 448 випадків;
  • Чернігівська область - 257 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 червня 2020 у Центр надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 64336 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі Президента повідомили, що графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні эпидситуациии.

Тим часом Україна знаходиться на карантині вже майже три місяці.

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