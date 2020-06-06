Кількість нових заражених коронавірусом за добу трохи зменшилася

За останню добу кількість нових випадків коронавірусу майже не змінилася порівняно з попередньою і становить 550 осіб. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передають Українські Новини. Так, у МОЗ повідомили, що, станом на ранок 6 червня в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 550 нових випадків. Всього проведено 414 542 тестування методом ПЛР. Зараз коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 1116 випадків; Волинська область - 1037 випадків; Дніпропетровська область - 965 випадків; Донецька область - 203 випадку; Житомирська область - 870 випадків; Закарпатська область - 1301 випадок; Запорізька область - 488 випадків; Івано-Франківська область - 1533 випадку; Кіровоградська область - 546 випадків; р. Київ - 3375 випадків; Київська область - 1748 випадків; Львівська область - 2053 випадку; Луганська область - 52 випадки; Миколаївська область - 307 випадків; Одеська область - 986 випадків; Полтавська область - 273 випадку; Рівненська область - 2014 випадків; Сумська область - 192 випадку; Тернопільська область - 1255 випадків; Харківська область - 1222 випадку; Херсонська область - 179 випадків; Хмельницька область - 509 випадків; Чернівецька область - 3585 випадків; Черкаська область - 448 випадків; Чернігівська область - 257 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 червня 2020 у Центр надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 64336 повідомлень про підозру на COVID-19. Як захиститися від коронавірусу: уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра; не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота; термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця; у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я Як повідомляли Українські Новини, в Офісі Президента повідомили, що графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні эпидситуациии. Тим часом Україна знаходиться на карантині вже майже три місяці.