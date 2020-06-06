Кількість нових заражених коронавірусом за добу трохи зменшилася

За останню добу кількість нових випадків коронавірусу майже не змінилася порівняно з попередньою і становить 550 осіб. Про це повідомляє прес-служба МОЗ, передають Українські Новини.

Так, у МОЗ повідомили, що, станом на ранок 6 червня в Україні 26514 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 777 летальних, 11812 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 550 нових випадків. Всього проведено 414 542 тестування методом ПЛР.

Зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 1116 випадків;

Волинська область - 1037 випадків;

Дніпропетровська область - 965 випадків;

Донецька область - 203 випадку;

Житомирська область - 870 випадків;

Закарпатська область - 1301 випадок;

Запорізька область - 488 випадків;

Івано-Франківська область - 1533 випадку;

Кіровоградська область - 546 випадків;

р. Київ - 3375 випадків;

Київська область - 1748 випадків;

Львівська область - 2053 випадку;

Луганська область - 52 випадки;

Миколаївська область - 307 випадків;

Одеська область - 986 випадків;

Полтавська область - 273 випадку;

Рівненська область - 2014 випадків;

Сумська область - 192 випадку;

Тернопільська область - 1255 випадків;

Харківська область - 1222 випадку;

Херсонська область - 179 випадків;

Хмельницька область - 509 випадків;

Чернівецька область - 3585 випадків;

Черкаська область - 448 випадків;

Чернігівська область - 257 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 червня 2020 у Центр надійшло 993 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 64336 повідомлень про підозру на COVID-19.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі Президента повідомили, що графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні эпидситуациии.

Тим часом Україна знаходиться на карантині вже майже три місяці.