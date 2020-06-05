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05 червня 2020, пʼятниця, 17:38 8
Суспільство 2020-06-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
У Львівській області відклали пом'якшення карантину

У Львівській області відклали пом'якшення карантину

Елена Новикова
Карантин, коронавірус в Україні, Covid-19, Коронавірус у Львівській області, пом'якшення карантину
Карантин. Фото: bars.media
Карантин. Фото: bars.media

Тоді як у Києві вирішили відкласти відкриття ресторанів і басейнів, Львівська обласна державна адміністрація не має наміру пом'якшувати карантин в області до 12 червня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби адміністрації, передають Українські Новини.

"Показники захворюваності на коронавірус в регіоні змушують зберегти карантинні заходи в області", - сказано в ньому.

Відповідне рішення ухвалено у п'ятницю на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, у Львівській області спостерігається велика кількість звернень і стабільно високі цифри госпіталізованих хворих.

"За попередню добу, як і раніше, найбільші показники захворюваності показує саме Львів. Враховуючи, що показники постійно зростають і впевнено наближаються до позначки 100 нових інфікованих в добу, про послаблення карантинних заходів не йдеться. Я переконаний, що в цій ситуації нашим пріоритетом має бути життя та здоров'я мешканців Львівщини. Останнім часом спостерігається масове недотримання карантину серед людей, саме це і стає причиною погіршення епідеміологічної ситуації", - зазначив голова Львівської обладміністрації Максим Козицький.

Львівська область не досягає межі, що дозволяє ослаблення карантину, адже кількість пацієнтів зі Львова становить значну частку усіх інфікованих у країні.

Постанова Кабміну передбачає три критерії, за якими можна послаблювати карантин.

Львівська область відповідає тільки двом.

За інцидентності область не проходить поріг, що дозволяє пом'якшувати карантин.

Отже, комісія прийняла рішення продовжити карантин на території області до 12 червня.

Як повідомляли Українські Новини, графік пом'якшення карантину може бути змінений при серйозному погіршенні епідемічної ситуації.

Також за даними на ранок 5 червня у Львівській області зафіксували 1 988 випадків зараження коронавірусом.

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