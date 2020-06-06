У Києві продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу

За останню добу у порівнянні з попереднью кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася на 83 людини, померли двоє хворих. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, за даними Кличка, 11 з 83 хворих за останню добу - медики.

"В останні дні кількість хворих коронавірус в столиці збільшується. За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще у 83 осіб. 11 з них - медики. Дві людини за минулу добу померли. Всього за період пандемії 75 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 3375 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - повідомив Віталій Кличко.

Серед тих, у кого хвороба підтвердили минулу добу 41 жінка у віці від 19 до 79 років і дівчинка, якій 10 років. А також 38 чоловіків від 18 до 82 років. І троє хлопчиків у віці 8, 10 і 13 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом'янському районі - 19, Деснянському - 17 в Дарницькому та Дніпровському - по 10 випадків.

"В лікарні столиці госпіталізували 25 пацієнтів ... Всього в лікарнях з діагнозом коронавірус сьогодні лікуються 205 пацієнтів, у тому числі 5 дітей. 35 хворих - у важкому стані. Троє - під апаратами ШВЛ. Ще 67 осіб перебувають в стаціонарах з підозрою на коронавірус. Серед них 8 дітей", - додав мер Києва.

Одужали за минулу добу 12 жителів столиці. Всього коронавірус подолали 888 киян.

Як захиститися від коронавірусу:

уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;

не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;

термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;

у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус в Київській області 5 червня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 37 осіб до 1 748.

Також кількість випадків коронавірусу в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 550, всього 26 514 випадків з початку епідемії.