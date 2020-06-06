підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 червня 2020, субота, 13:05 5 Інфографіка
Суспільство 2020-06-06T14:00:01+03:00
Українські Новини
У Києві продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу

У Києві продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, Коронавірус в Київській області
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

За останню добу у порівнянні з попереднью кількість киян, що захворіли на коронавірус, збільшилася на 83 людини, померли двоє хворих. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Так, за даними Кличка, 11 з 83 хворих за останню добу - медики.

"В останні дні кількість хворих коронавірус в столиці збільшується. За минулу добу захворювання лабораторно підтвердили ще у 83 осіб. 11 з них - медики. Дві людини за минулу добу померли. Всього за період пандемії 75 летальних випадків. На сьогодні в столиці вже 3375 підтверджених випадків захворювання COVID-19", - повідомив Віталій Кличко.

Серед тих, у кого хвороба підтвердили минулу добу 41 жінка у віці від 19 до 79 років і дівчинка, якій 10 років. А також 38 чоловіків від 18 до 82 років. І троє хлопчиків у віці 8, 10 і 13 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом'янському районі - 19, Деснянському - 17 в Дарницькому та Дніпровському - по 10 випадків.

"В лікарні столиці госпіталізували 25 пацієнтів ... Всього в лікарнях з діагнозом коронавірус сьогодні лікуються 205 пацієнтів, у тому числі 5 дітей. 35 хворих - у важкому стані. Троє - під апаратами ШВЛ. Ще 67 осіб перебувають в стаціонарах з підозрою на коронавірус. Серед них 8 дітей", - додав мер Києва.

Одужали за минулу добу 12 жителів столиці. Всього коронавірус подолали 888 киян.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птиця;яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірус в Київській області 5 червня в порівнянні з попередньою добою збільшилася на 37 осіб до 1 748.

Також кількість випадків коронавірусу в Україні порівняно з попередньою добою збільшилася на 550, всього 26 514 випадків з початку епідемії.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу Коронавірус в Київській області

В Київській області вже 1,7 тис. заражених коронав...
Кількість нових заражених коронавірусом за добу тр...
Україна на карантині майже три місяці. Що дозволен...
У Київській області за добу хворих на коронавірус ...
У Києві продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу
В Київській області вже 1,7 тис. заражених коронавірусом. Лідирує Києво-Святошинський район
Новини
Законопроєкт Зеленського про збільшення штрафів за порушення законів про військову службу треба винести на обговорення, — правозихисник 14:47
У Києві продовжує зростати кількість нових випадків коронавірусу 13:05 Інфографіка
В Київській області вже 1,7 тис. заражених коронавірусом. Лідирує Києво-Святошинський район 11:32 Інфографіка
У МОЗ розповіли, як планують проводити масове тестування на антитіла до коронавірусу 10:41
Кількість нових заражених коронавірусом за добу трохи зменшилася 09:51 Інфографіка
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка 08:57
Фото: Інтеграл-Буд
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів 15:02
DCH Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol 21:03
"Екополіс ХТЗ" Ярославського стане якірним проектом стратегії розвитку Харкова на 2020-2030 роки 20:45
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Київська МАН онлайн нагородила найкращих в 2019/2020 навчальному році 23:26
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
Аваков заявив, що в Україні 92% вбивств розкрито в 2020 10:47
більше новин
У МОЗ розповіли, як планують проводити масове тестування на антитіла до коронавірусу
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok