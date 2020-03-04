підписатися на розсилку
24.6 25.07
27.25 28.02
˟
04 березня 2020, середа, 21:24 64
Кабмін 2020-03-04T23:00:03+02:00
Українські Новини
Що відомо про нового прем'єра Шмигаля

Що відомо про нового прем'єра Шмигаля

Ярина Вацяк
Денис Шмигаль, Відставка Кабміну, Відставка Гончарука
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль
Денис Шмигаль. Фото: facebook.com/Денис Шмигаль

У середу, на позачерговому засіданні, Верховна Рада призначила новим прем'єр-міністром віце-прем'єр-міністра - міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля. Українські Новини розкажуть, що відомо про нового прем'єра. 

Верховна Рада 4 лютого 2020 року призначила Дениса Шмигаля віцепрем'єр-міністром – міністром розвитку громад і територій.

До цього призначення з серпня 2019 року Шмигаль очолював Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Раніше Шмигаль був керівником Бурштинської теплової електростанції (Івано-Франківська область).

До цього він працював заступником начальника головного управління Міністерства доходів і зборів у Львівській області та начальника управління економіки Львівської ОДА.

Денис Шмигаль задекларував 3,6 млн гривень доходів, дружина Катерина - 200 тис. гривень та придбання Land Rover за 2018 рік, свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

1,7 млн гривень доходів Шмигаля становила зарплата на основному місці роботи на Бурштинській ТЕС, 1,3 млн гривень - зарплата в "ДТЕК Східенерго", 555 тис. гривень - зарплата в "ДПЕК Західенерго".

200 тис. гривень доходу його дружини Катерини Шмигаль становив дохід від відчуження рухомого майна.

Готівкою Шмигаль зберігає 35 тис. доларів, а дружина - 80 тис. доларів.

На банківському рахунку у Шмигаля 12 324 гривні.

У минулому році дружина Шмигаля придбала автомобіль Land Rover Discovery Sport за 831 900 гривень, у самого ж Шмигаля, згідно з декларацією, автомобіля немає.

З нерухомості майна у потенційного губернатора є гараж у Львові та земельну ділянку у Львівській області.

Дружина володіє житловим будинком, земельною ділянкою у Львові і нежитловим приміщенням у Львівській області.

Як повідомляли Українські Новини, "Слуга народу" ініціює позачергове засідання Ради для розгляду відставки Рябошапки.

Більше новин про: Денис Шмигаль Відставка Кабміну Відставка Гончарука

Новим прем'єр-міністром став Денис Шмигаль
Найяскравіші цитати Зеленського про Кабмін
Новини
Повноваження призначеними міністрів будуть виконувати їх заступники 23:01
Новим міністром розвитку громад став Олексій Чернишов: що про нього відомо 22:38
Що відомо про нового міністра у справах ветеранів Сергія Бессарабе 22:09
МінТОТ очолив Олексій Рєзніков. Що про нього відомо 21:57
Міністром фінансів став Ігор Уманський: що про нього відомо 21:55
більше новин
Міністра фінансів і главу митниці потрібно відправляти у відставку, - нардеп Холодов 20:34
Україна повинна захистити свій ринок від китайського імпорту сталі, - експерти 12:45
Програму Зеленського з будівництва доріг загрожують зірвати "тендерні тролі", - ЗМІ 11:11
ЗМІ знайшли в ДАБК київських Бонні і Клайд: закоханих запідозрили у схемах, здирництві та корупції 13:25
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
більше новин
Приїде на високу температуру: через коронавірус змінять правила виклику "швидкої" та лікаря 12:45
"Дарниця" прискорила процес розробки препаратів завдяки SAP/OpenText 16:08
Мітинги під будинком хворого на коронавірус в Чернівцях.Фото: promin.cv.ua
Сусіди хворого на коронавірус українця в Чернівцях під під'їздом вимагають ізолювати його дружину в лікарні 21:13
Ще шістьох осіб в Україні перевіряють на коронавірус 12:45
Може однофамілець подав, — пресслужба Гончарука заперечує інформацію про позов проти Разумкова 20:52
більше новин
Реальний план щодо підвищення пенсій відсутній, - Зеленський
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok