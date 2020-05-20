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20 травня 2020, середа, 14:07 18
Політика 2020-05-20T15:30:02+03:00
Українські Новини
В країні "кадровий голод", - Зеленський про пошук міністрів

В країні "кадровий голод", - Зеленський про пошук міністрів

Ярина Вацяк
Міністр енергетики і вугільної промисловості, Міністр культури, Міністр освіти, Пресконференція Зеленського
Прес-конференція Зеленського 20 травня 2020. Скріншот трансляції
Прес-конференція Зеленського 20 травня 2020. Скріншот трансляції

Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні "кадровий голод" і уряд не може знайти підходящих кандидатів на посаду міністра культури, міністра освіти і міністра енергетики водночас він заявив, що люстрація в Україні була незаконною, але є люди, яким не можна її скасовувати.

Про це Зеленський сказав під час своєї пресконференції 20 травня, передають Українські Новини.

"Нам дуже складно знайти міністра енергетики, тому що яку б ви людину не взяли, наприклад в енергетичній галузі, на наступний день ЗМІ пишуть, це точно людина Ахметова чи Коломойського, чи Пінчука. Де у нас в країні незалежні енергетики, вони є?", - сказав президент.

Українські Новини ведуть текстову онлайнтрансляцію прес-конференція Володимира Зеленського до першої річниці його президентства.

Крім того, можете подивитися відео пресконференції Зеленського, яка пройшла в Маріїнському парку.

Тим часом, на пресконференції Зеленський виступив за перегляд квот мовлення українською мовою на телебаченні.

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