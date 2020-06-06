підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
06 червня 2020, субота, 08:55 16
Суспільство 2020-06-06T10:45:02+03:00
Українські Новини
Україна на карантині майже три місяці. Що дозволено і скільки залишилося до закінчення обмежень

Україна на карантині майже три місяці. Що дозволено і скільки залишилося до закінчення обмежень

Анна Рудык
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні
Карантин. Фото: Pixabay
Карантин. Фото: Pixabay

Сьогодні, 6 червня, коли почалися поминальні дні, в Україні 87-й день карантину, який був введений Кабінетом Міністрів з 12 березня через епідемію коронавірусу, а його ослаблення можуть скасувати у випадку стрімкого збільшення захворюваності.

Кабмін на засіданні 20 травня прийняв рішення про продовження карантину до 22 червня, до кінця діючих обмежень залишилося 16 днів.

Також з 1 червня в Україні набули чинності нові послаблення третього етапу пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни, виняток склали Рівненська, Чернівецька та Львівська області, де Моз поки не рекомендує перехід до ослаблення противокоронавирусных заходів.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня:

  • Кабмін дозволив роботу кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів;
  • люди старше 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляцію;
  • буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України;
  • перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні епідситуації.

Раніше Кличко заявив, що Київський метрополітен буде закривати двері, щоб попередити скупчення людей.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні Карантин в Україні

До дня журналіста НСЖУ запустила флешмоб "журналіс...
У Франції з вина виготовлятимуть антисептик для ру...
У Львівській області відклали пом'якшення карантин...
ЗНО в Києві не скасують. Міносвіти визнало недійсн...
Україна на карантині майже три місяці. Що дозволено і скільки залишилося до закінчення обмежень
На поминальні дні в Києві запустять додатковий транспорт: перелік маршрутів
Новини
Кількість нових заражених коронавірусом за добу трохи зменшилася 09:51 Інфографіка
Україна на карантині майже три місяці. Що дозволено і скільки залишилося до закінчення обмежень 08:55
До дня журналіста НСЖУ запустила флешмоб "журналісти важливі" 06:19
На поминальні дні в Києві запустять додатковий транспорт: перелік маршрутів 06:10
Пенсійний Фонд направив на фінансування пенсій ще 4,3 млрд гривень 05:50 Інфографіка
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Фото: Інтеграл-Буд
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів 15:02
Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка 08:57
DCH Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol 21:03
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Призначеня Володимира Усова головою космічного агентства викликає багато підозр, - експерт 13:05
Не порушував, а перевіряв, – головний санлікар заступився за Зеленського в Хмельницькому 12:50
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
більше новин
Пенсійний Фонд направив на фінансування пенсій ще 4,3 млрд гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok