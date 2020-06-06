Україна на карантині майже три місяці. Що дозволено і скільки залишилося до закінчення обмежень

Сьогодні, 6 червня, коли почалися поминальні дні, в Україні 87-й день карантину, який був введений Кабінетом Міністрів з 12 березня через епідемію коронавірусу, а його ослаблення можуть скасувати у випадку стрімкого збільшення захворюваності.

Кабмін на засіданні 20 травня прийняв рішення про продовження карантину до 22 червня, до кінця діючих обмежень залишилося 16 днів.

Також з 1 червня в Україні набули чинності нові послаблення третього етапу пом'якшення протиепідеміологічних заходів, введених раніше у зв'язку з пандемією коронавірусної інфекції COVID-19.

Ослаблення карантинних заходів відбувається у всіх регіонах країни, виняток склали Рівненська, Чернівецька та Львівська області, де Моз поки не рекомендує перехід до ослаблення противокоронавирусных заходів.

З 1 червня дозволена робота тренажерних залів, спортивних майданчиків та басейнів.

Студенти вищих навчальних закладів, коледжів і ПТУ зможуть здавати іспити.

Поновлюється автотранспортне і залізничне сполучення між регіонами.

Кабінет Міністрів прийняв рішення послабити карантинні обмеження з 5 червня:

Кабмін дозволив роботу кафе і ресторани зможуть приймати відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідеміологічних заходів;

люди старше 60 років не будуть зобов'язані дотримуватися самоізоляцію;

буде відновлено внутрішнє авіасполучення, з 15 червня - міжнародне сполучення з країнами, які будуть приймати рейси з України;

перевозити легковими автомобілями можна буде до п'яти чоловік, включаючи водія (без урахування дітей до 14 років).

Карантин в Україні скасують, коли: відсоток хворих українців залишиться незмінним щонайменше протягом 10 днів; у лікарнях залишиться менше 50% пацієнтів з COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, графік пом'якшення карантину можуть змінити при серйозному погіршенні епідситуації.

Раніше Кличко заявив, що Київський метрополітен буде закривати двері, щоб попередити скупчення людей.