Київський метрополітен буде закривати двері, щоб попередити скупчення людей, — Кличко

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" буде обмежувати вхід на деякі станції для попередження скупчення людей, щоб уникнути зростання захворюваності на коронавірус в той час, як кількість нових заражених коронавірусом в Києві зростає третій день поспіль.

Про це мер Києва, голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

"Щоб не допустити великого скупчення в метро, в години пік будуть обмежувати вхід на деякі станції. Не закривають, а обмежують - коли станція працює на одні або двоє дверей на вхід. На сьогодні кількість пасажирів збільшилася на 5 станціях метрополітену, тому вони - під особливим контролем. Це станції "Житомирська", "Святошин", "Чернігівська", "Лісова" і "Почайна". Саме на них зростає пасажиропотік в останні дні", - сказав він.

Він зазначив, що більше людей стали користуватися метро і, відповідно, ризик заразитися також збільшився.

"Збільшився за останні дні пасажиропотік у метро. Він вже становить майже 800 тис. пасажирів щодня. Нагадаю, спочатку, після відновлення роботи, метро перевозило в середньому до 500 тис. осіб. Тобто ризик заразитися в транспорті збільшується", - зазначив Кличко.

Працівники громадського транспорту зазначають, що пасажири стали нехтувати карантинними вимогами - не всі заходять в громадський транспорт у масках, або ж, зайшовши, знімають їх.

"Я закликаю всіх: по-перше, користуватися громадським транспортом тільки за необхідності. І друге - не нехтувати правилами! Інакше це призведе до сплеску захворювання і повернення до обмежень. Пам'ятайте про це", - зазначив мер.

Як повідомляли Українські Новини, 25 травня Київський метрополітен відновив роботу після зупинки 17 березня.

Кабінет Міністрів зобов'язав регіони скасовувати пом'якшення карантинних заходів в разі невідповідності протягом 3 днів поспіль критеріям для послаблень.