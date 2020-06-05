Бойовики на Донбасі не випускають нікого з ОРДЛО

Поки пункти пропуску на лінії розмежування відкриються після 10 червня, на Донбасі нікого не пропускають на підконтрольну Києву територію, також обмежено в'їзд на окуповані території представників міжнародних організацій. Про це в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера заявив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Також він заявив, що гуманітарні організації також звертаються за допомогою до українського уряду з проханням доставити вантажі на окуповані території.

"Щодня патрулі ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ на окуповані території, тому що окупаційні режими через всі КПВВ в Донецькій і Луганській області не пропускають нікого. Ми отримуємо багато звернень, люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими", - повідомив Резніков.

Також повідомлялося, що Україна повністю не припиняла пропуск через КПВВ і пропускає громадян з гуманітарних потреб.

28 березня припинився пропуск громадян і транспорту через лінію розмежування з ОРДЛО.

Як повідомляли Українські Новини, пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною тимчасово закритий через водіїв, що блокують його. Під час сутичок люди скинули авто прикордонників у кювет.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.