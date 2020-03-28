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28 березня 2020, субота, 08:48 4
Політика 2020-03-28T08:53:15+02:00
Українські Новини
Сьогодні припиняється пропуск громадян та транспорту через лінію розмежування з ОРДЛО

Сьогодні припиняється пропуск громадян та транспорту через лінію розмежування з ОРДЛО

Надежда Комендантова
ЛНР, ДНР, ОРДЛО, Лінія розмежування, Коронавірус
Блокпост. Фото: facebook.com/pressjfo.news
Блокпост. Фото: facebook.com/pressjfo.news

В той час, як сьогодні Україна закриває кордон в обидві сторони - як на в'їзд, так і на виїзд через продовження карантину і введення надзвичайної ситуації у зв'язку з поширенням коронавірусу, також з 08:00 28 березня припиняється пропуск громадян та транспорту через лінію розмежування на Донбасі.

Зокрема, вводиться обмеження щодо перетину лінії проведення операції Об'єднаних сил з боку Харківської, Запорізької та Дніпропетровської областей, в рамках заходів, спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Дозвіл на в'їзд/виїзд в район проведення ОГС буде надаватися громадянам і транспортним засобам, що здійснюють логістичне забезпечення життєдіяльності регіону.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Міністерству інфраструктури, Міністерству юстиції і Міністерству внутрішніх справ (МВС) заборонити пасажирські перевезення через кордон для запобігання поширення коронавірусу. Він заявив, що в останні тижні єдиним джерелом потрапляння коронавірусу в Україну були громадяни, які повернулися з-за кордону.

Як повідомляли Українські Новини, "ДНР" також вирішила повністю закрити лінію розмежування з Україною через коронавірус.

У той же час, Росія дозволила в'їзд на свою територію жителям "ДНР" і "ЛНР".

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