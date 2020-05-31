На КПП "Тиса" кілометрові черги: авто прикордонників скинули в кювет, пункт пропуску закрили

Пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною тимчасово закрили через водіїв, що блокують його.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

"У зв'язку з діями окремих осіб, які прямують на в'їзд в Україну і не пройшли відповідні види контролю, поки призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною", - повідомили в Держприкордонслужбі.

Зазначається, з ранку 31 травня водії транспортних засобів зробили неможливим в'їзд і виїзд автомобілів через пункт пропуску.

"Їх дії носять провокаційний характер, оскільки вони намагаються чинити тиск на контрольні служби", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, для недопущення провокацій та порушення режиму в пункті пропуску залучені додаткові сили Державної прикордонної служби.

Як повідомляють "Факти", пізніше виникла бійка через зміни правил ввезення посилок без розмитнення на територію України. Раніше за автобус платили 500 євро, але тепер ціна 1 євро за кілограм. Але водії відмовляються платити.

"З угорської сторони на в'їзд в Україну черга розтягнулася вже на кілька кілометрів. Угорці не запускайте нікого на територію свого КПП", — написав Дієслова.

Пізніше в ході зіткнень люди скинули авто прикордонників у кювет.

"На КПП „Тиса“ автомобіль прикордонників люди зіштовхнули в кювет. Отримав ексклюзивне відео про те, як все це відбувається. Крім того, на ньому видно, що з угорської сторони чергу з бусів вже на кілька кілометрів", — написав журналіст.

У Держприкордонслужбі заявили, що у зв'язку зі сформованою ситуацією, тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску.

"Рекомендуємо врахувати ситуацію при плануванні подорожі через кордон і, по можливості, утриматися від поїздки або обрати інші пункти пропуску", — повідомили у відомстві.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня Кабінет Міністрів відновив вантажні перевезення через пункти пропуску "Скадовський морський торговельний порт" та "Рава-Руська", а 13 травня відкрили пункт пропуску "Шегині".