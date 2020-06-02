Пункти пропуску на лінії розмежування відкриються після 10 червня

Перші пункти пропуску на лінії розмежування в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) відкриються після 10 червня. Раніше прохід через пункти пропуску обмежили через карантин, пройти через КПВВ можна тільки в особливих випадках, серед яких лікування або смерть родича.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками традиційного селекторної наради під головуванням Володимира Зеленського з протидії поширенню коронавірусу, передають Українські Новини.

"Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що вже готують до відкриття перші контрольні пункти в'їзду/виїзду (КПВВ) на лінії розмежування в зоні проведення ООС після 10 червня", - сказано в ньому.

Під час наради Зеленському повідомили, що адаптивний карантин запроваджено у всіх областях, крім Львівської, Рівненської та Чернівецької.

Майже всі регіони перейшли до третього етапу пом'якшення обмежувальних заходів.

Учасники зустрічі відзначили, що після пом'якшення карантинних обмежень в країні не відбулося значних спалахів хвороби.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що договори з Національною службою здоров'я України уклали майже всі лікарні, і доплати медикам за боротьбу з COVID-19 вже перераховують.

Як повідомляли Українські Новини, пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною тимчасово закривали через водіїв, які його заблокували. Під час сутичок люди скинули авто прикордонників у кювет.

Раніше Кабінет Міністрів дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.