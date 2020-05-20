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20 травня 2020, середа, 17:08 10
Кабмін 2020-05-20T18:45:02+03:00
Українські Новини
На кордоні з ЄС і Молдовою відкриються 66 пунктів пропуску

На кордоні з ЄС і Молдовою відкриються 66 пунктів пропуску

Елена Новикова
КПП, Відкриття кордонів, кордон з ЄС, кордон з Молдовою
Межа. Фото: dpsu.gov.ua
Межа. Фото: dpsu.gov.ua

Кабінет Міністрів дозволив роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою, які раніше закрили через поширення коронавірусу.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передають Українські Новини.

"Міністерством внутрішніх справ розроблено проект розпорядження. Проектом передбачається відновити рух в 66 пунктах пропуску на кордонах з Євросоюзом і Республікою Молдова", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За словами міністра, повноцінне прикордонний рух відновиться на кордоні з Польщею, Угорщиною, Словаччиною, Румунією та Молдовою.

В той же час, Він зазначив, що тимчасово залишаються закритими пункти пропуску на кордоні з Росією та Білорусі.

Як повідомляли Українські Новини, 6 травня Кабінет Міністрів відновив вантажні перевезення через пункти пропуску "Рава-Руська" та "Скадовський морський торговельний порт", а 13 травня відкрили пункт пропуску "Шегині".

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль Україна має намір відкрити кордони через 30 днів після відкриття їх європейськими сусідами.

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