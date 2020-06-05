Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках на Закарпатті

5-6 червня на річках Закарпатської області триває підвищення рівня води в річках. Вода в річках може піднятися до 2,5 метрів.

Про це сказано в повідомленні ДержНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, 5-6 червня на річках Закарпатської області продовжаться підвищення рівнів води в межах русел річок без негативних наслідків (над рівнями на 8:00 5 червня) на ділянці Тиси В.Бичків-Хуст на 0,4 -0,8 м; на Тисі біля смт Вилок - 2,0-2,5 м", - сказано в повідомленні.

Крім того, 6-9 червня на річках басейну Прип'яті очікується продовження підйому рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8:00 5 червня. Місцями можливий вихід води на заплаву.

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