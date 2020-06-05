підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
05 червня 2020, пʼятниця, 19:52 6
Суспільство 2020-06-05T20:36:09+03:00
Українські Новини
Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках на Закарпатті

Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках на Закарпатті

Валерия Драгомирова
Погода, Паводок, Підтоплення, Рівень води у річках, ДержНС
Вода. Фото: pixabay
Вода. Фото: pixabay

5-6 червня на річках Закарпатської області триває підвищення рівня води в річках. Вода в річках може піднятися до 2,5 метрів.

Про це сказано в повідомленні ДержНС, передають Українські Новини.

"За даними Укргідрометцентру, 5-6 червня на річках Закарпатської області продовжаться підвищення рівнів води в межах русел річок без негативних наслідків (над рівнями на 8:00 5 червня) на ділянці Тиси В.Бичків-Хуст на 0,4 -0,8 м; на Тисі біля смт Вилок - 2,0-2,5 м", - сказано в повідомленні.

Крім того, 6-9 червня на річках басейну Прип'яті очікується продовження підйому рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на 8:00 5 червня. Місцями можливий вихід води на заплаву.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик попередила про різку зміну погоди перед Трійцею.

Крім того, синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні. В цілому ж три літніх місяці очікуються спекотними, але періодично будуть проходити сильні зливи.

Тим часом синоптики розповіли, що невдовзі крижаний циклон змінить червнева спека.

Більше новин про: Погода Паводок Підтоплення Рівень води у річках ДержНС

Дощі, сильні пориви вітру і невелике потепління. П...
Наприкінці тижня в Івано-Франківській області ріве...
Україну заллє дощами, можливі підтоплення, — ДСНС...
У ДСНС проходять повторні обшуки за справою про по...
Графік пом'якшення карантину можуть змінити в разі серйозного погіршення епідситуації
У Київській області за добу хворих на коронавірус стало більше на 38 осіб. Де найбільше хворіють
Новини
В Ужгороді не відкривають дитсадки через небезпечну епідситуацію 20:00
Рятувальники попереджають про підвищення рівня води у річках на Закарпатті 19:52
Радимо американським друзям застосувати свою ж формулу вихідного дня та не перешкоджати мирним активістам, – Портнов 19:38
У Мінфіні розповіли, коли опублікують меморандум з МВФ 19:16
Бойовики п'ять разів обстріляли позиції сил ООС і поранили одного військового 19:14
більше новин
Відразу троє гравців зірвали банк на матчі "Шахтар" – "Динамо"! 10:55
Фото: Інтеграл-Буд
"Інтеграл Буд" заявляє про шантаж та вимагання сотень тисяч доларів з боку псевдоактивістів 15:02
DCH Ярославського стала стратегічним партнером найбільшої турецької компанії Makyol 21:03
Суд підтвердив незаконність рішення про заочний арешт Бахматюка 08:57
В "Укрлендфармінгу" Бахматюка похвалилися новою технікою і розповіли про особливості цьогорічної посівної 10:31
більше новин
Виїхати на брехні: Ірпінь воює з Бучею і Гостомелем через нове районування 15:16
Призначеня Володимира Усова головою космічного агентства викликає багато підозр, - експерт 13:05
Не порушував, а перевіряв, – головний санлікар заступився за Зеленського в Хмельницькому 12:50
Випускників на початку літа не заберуть в армію, — Міносвіти домовилося з Міноборони 08:45
Росія розвалиться ще при нашому житті, – Данілов 11:59
більше новин
У травні міжнародні резерви скоротилися на 1,3%
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok