Дощі, сильні пориви вітру і невелике потепління. Прогноз погоди на 5 червня

5 червня в Києві мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів, у Рівненській області +19...+24 градуси.

У Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +11...+16 градусів.

У Моршині вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Трускавці вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.

У Сваляві вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+24 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів, у Харківській області +17...+22 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +21...+28 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси.

4 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +14...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, українців чекає довгий вікенд.

Також улітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми: синоптики Укргідрометцентру зробили прогноз погоди на 3 місяці. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.