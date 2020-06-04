Дощі, сильні пориви вітру і невелике потепління. Прогноз погоди на 5 червня

5 червня в Києві мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +10...+12 градусів, вдень +21...+23 градуси. Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України мінлива хмарність, вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +7...+14 градусів, вдень +20...+26 градусів, у Рівненській області +19...+24 градуси. У Карпатах вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +5...+10 градусів, вдень +11...+16 градусів. У Моршині вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +10...+12 градусів, вдень +22...+24 градуси. У Трускавці вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси. У Сваляві вночі короткочасний дощ, вдень невеликий короткочасний дощ, температура вночі +12...+14 градусів, вдень +21...+23 градуси. На півночі України мінлива хмарність, невеликий короткочасний дощ, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, удень +17...+24 градуси. У центрі України мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +8...+15 градусів, вдень +20...+26 градусів. На сході України мінлива хмарність, вночі невеликий короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, вітер південно-західний, 7-12 м\/с, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +8...+14 градусів, вдень +19...+25 градусів, у Харківській області +17...+22 градуси. На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с, вдень місцями пориви 15-20 м\/с. Температура повітря вночі +9...+15 градусів, вдень +21...+28 градусів. У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с. Температура повітря вночі +9...+14 градусів, вдень +20...+25 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +11...+13 градусів, вдень +22...+24 градуси. 4 червня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +14...+19 градусів, у Дніпрі біля Києва +14 градусів. Як повідомляли Українські Новини, українців чекає довгий вікенд. Також улітку 2020 року очікується аномальна спека і катаклізми: синоптики Укргідрометцентру зробили прогноз погоди на 3 місяці. Українців очікує спекотне літо з великою кількістю днів з високою температурою — 25-30 градусів і вище.