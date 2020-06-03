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03 червня 2020, середа, 06:10 9 Карта
Життя 2020-06-03T07:45:02+03:00
Українські Новини
Крижаний циклон змінить різке потепління: синоптик попередила про зміну погоди

Крижаний циклон змінить різке потепління: синоптик попередила про зміну погоди

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз погоди, Непогода в Україні, Наталка Діденко
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay
Прогноз погоди в Україні Фото: pixabay

В середу, 3 червня дощі охоплять більшість областей України, в той час, як синоптики дали прогноз на літо-2020 в Україні аномальной спекою і природними катаклізмами.

Про це на сторінці в Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

За її словами, циклон міцно засів на території України.

"Його центр і надалі буде знаходитися над західною частиною України. Дощі охоплять більшість областей. Але все ж антициклонічна смуга високого атмосферного тиску з Чорного моря зашле своїх розвідників вглиб України: просвітлення, можливі прояснення вздовж смуги від Сумщини, Харківщини через Дніпропетровську в Запоріжжі", - повідомила синоптик.

Вітер в середу очікується з півдня і це дає нам теплу надію. Швидкість вітру в межах 3-10 м/с.

"3 червня вночі ще буде холодно, +5... +9 градусів, на півдні та сході до +12 градусів. Завтра вдень найвища температура повітря очікується на сході України, у Дніпропетровській області +17... +23 градуси. Найхолодніше буде у західних областях +11... +14 градусів. На решті території +13... +19 градусів", — написала синоптик.

Прогноз погоди. карта зі сторінки Наталки ДіденкоПрогноз погоди. карта зі сторінки Наталки Діденко

Зі слів Діденко, у Києві, 3 червня дощ більш імовірний у другій половині дня. Вночі холодно, +6... +8 градусів, вдень в середу потеплішає до +17 градусів.

Погода в світі. Карта зі сторінки Наталки ДіденкоПогода в світі. Карта зі сторінки Наталки Діденко

Тим часом, з 5 червня синоптик прогнозує прихід в країну тепла.

Як повідомляли Українські Новини, раніше синоптик розповіла, коли в Україну прийде літо.

Тим часом, метеорологічне літо в столиці так і не настало. Травень в XXI століття виявився найхолоднішим.

 

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