Трійця-2020: найкращі привітання у віршах та картинках

Вже в цю суботу, 7 червня, православні християни відзначать Трійцю - один з найважливіших релігійних свят у році. Українські Новини зібрали найкращі привітання з Трійцею у віршах і листівках. *** Свята Трійця ступила на поріг. Нехай у кожну домівку прийде радість сьогодні, Нехай у ваших душах буде мир і благо, Бажаю, щоб у всьому вам Бог допоміг! Бажаю вам здоров'я, багато сил, Хай вистачить їх на добрі справи. Живіть з Богом, з Богом світ красивий, І Трійця всім щастя принесла! *** Сьогодні свято тихий, світлий — Свята Трійця прийшла! І хочу побажати в цей день Тобі здоров'я і тепла! Блищать очі сяють обличчя Вогнем любові і доброти. Нехай в день Трійці здійсниться Все те, про що мрієш ти! *** З великою святою Трійцею! Нехай на душі панує спокій, І світить сонце над землею, Бог обдаровує добротою! Нехай всі справи ведуть до успіху, Не відвідує зовсім смуток, І в житті радості і сміху Знайдеться багато місця нехай! *** Шлях зло піде, гарне запам'ятається, А у вашому будинку буде мир і лад, Нехай віру в щастя дасть свята Трійця, І кожен ваш вчинок буде святий, Дай Бог вам добра і здоров'я вічного, І від гріха Господь нехай береже, Нехай ніколи у темряві не гаснуть свічки, І чаша буде повною цілий рік! *** Озеленили мі оселі, Щоби настрій був веселий, Бо з давен у нас в народі, Зелений колір в цей день в моді. Все що квітне та буяє, Коли серце зігріває, В кожен дім несуть багато, Радості Зелені свята! *** Світ навколо зеленіє, І душа того радіє, Бо прийшли Зелені свята, І в віночках вже дівчата, Весело пісень співають, На сопілках хлопці грають, Від всієї України, Зі святами вітають! *** Привітання з Трійцею в картинках. Фото: otkritkiоk.ru Трійця-2020 привітання. Фото: otkritkiоk.ru Листівка з Трійцею. Фото: otkritkiоk.ru Листівка з Трійцею-2020. Фото: otkritkiоk.ru Раніше Українські Новини писали про те, що не можна робити на Трійцю. Також у червні в українців буде два довгих вікенди у зв'язку з двома державними святами.