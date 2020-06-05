Трійця-2020: найкращі привітання у віршах та картинках

Вже в цю суботу, 7 червня, православні християни відзначать Трійцю - один з найважливіших релігійних свят у році. Українські Новини зібрали найкращі привітання з Трійцею у віршах і листівках.

***

Свята Трійця ступила на поріг.

Нехай у кожну домівку прийде радість сьогодні,

Нехай у ваших душах буде мир і благо,

Бажаю, щоб у всьому вам Бог допоміг!

Бажаю вам здоров'я, багато сил,

Хай вистачить їх на добрі справи.

Живіть з Богом, з Богом світ красивий,

І Трійця всім щастя принесла!

***

Сьогодні свято тихий, світлий —

Свята Трійця прийшла!

І хочу побажати в цей день

Тобі здоров'я і тепла!

Блищать очі сяють обличчя

Вогнем любові і доброти.

Нехай в день Трійці здійсниться

Все те, про що мрієш ти!

***

З великою святою Трійцею!

Нехай на душі панує спокій,

І світить сонце над землею,

Бог обдаровує добротою!

Нехай всі справи ведуть до успіху,

Не відвідує зовсім смуток,

І в житті радості і сміху

Знайдеться багато місця нехай!

***

Шлях зло піде, гарне запам'ятається,

А у вашому будинку буде мир і лад,

Нехай віру в щастя дасть свята Трійця,

І кожен ваш вчинок буде святий,

Дай Бог вам добра і здоров'я вічного,

І від гріха Господь нехай береже,

Нехай ніколи у темряві не гаснуть свічки,

І чаша буде повною цілий рік!

***

Озеленили мі оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо з давен у нас в народі,

Зелений колір в цей день в моді.

Все що квітне та буяє,

Коли серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа того радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

***

Привітання з Трійцею в картинках. Фото: otkritkiоk.ru

Трійця-2020 привітання. Фото: otkritkiоk.ru

Листівка з Трійцею. Фото: otkritkiоk.ru

Листівка з Трійцею-2020. Фото: otkritkiоk.ru

Раніше Українські Новини писали про те, що не можна робити на Трійцю.

Також у червні в українців буде два довгих вікенди у зв'язку з двома державними святами.