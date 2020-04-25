Йти на кладовища в поминальні дні заборонено, – поліція

В той час, як поминальні дні, які зазвичай проходять на наступні вихідні після Великодня, в Україні перенесли на 6 червня, Троїцьку поминальну суботу, 22 тисячі правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок під час поминальних днів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Щоб не допустити порушень, до несення служби буде залучено понад 22 000 поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії України", - сказано в ньому.

зокрема, поблизу кладовищ чергуватимуть посилені патрулі.

При цьому основне завдання правоохоронців - це проведення роз'яснювальної роботи про заборону відвідин місць поховань та необхідності дотримання всіх карантинних обмежень, адже ці заходи спрямовані на збереження здоров'я і життя людей.

МВС закликає громадян дотримуватися часові обмеження та з розумінням поставитися до роботи правоохоронців.

Як повідомляли Українські Новини, Моз рекомендує закрити кладовища для відвідування з-за епідемії коронавіруса в Україні.

Київська міська державна адміністрація, за погодженням з церквами, перенесла поминальні дні на 6 червня.

З 18 квітня у Києві буде обмежено доступ до всіх міських кладовищах через карантин у зв'язку з коронавірусом, а Київської обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обмежила відвідування кладовищ з п'ятниці, 17 квітня.