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25 квітня 2020, субота, 13:24 6
Силові структури 2020-04-25T14:15:02+03:00
Українські Новини
Йти на кладовища в поминальні дні заборонено, – поліція

Йти на кладовища в поминальні дні заборонено, – поліція

Надежда Комендантова
Карантин, Нацполіція, Кладовище, поминальні дні, гробки
Нацполиция охороняє цвинтаря на Поминальні дні.
Нацполиция охороняє цвинтаря на Поминальні дні.

В той час, як поминальні дні, які зазвичай проходять на наступні вихідні після Великодня, в Україні перенесли на 6 червня, Троїцьку поминальну суботу, 22 тисячі правоохоронців забезпечуватимуть правопорядок під час поминальних днів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Щоб не допустити порушень, до несення служби буде залучено понад 22 000 поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії України", - сказано в ньому.

зокрема, поблизу кладовищ чергуватимуть посилені патрулі.

При цьому основне завдання правоохоронців - це проведення роз'яснювальної роботи про заборону відвідин місць поховань та необхідності дотримання всіх карантинних обмежень, адже ці заходи спрямовані на збереження здоров'я і життя людей.

МВС закликає громадян дотримуватися часові обмеження та з розумінням поставитися до роботи правоохоронців.

Як повідомляли Українські Новини, Моз рекомендує закрити кладовища для відвідування з-за епідемії коронавіруса в Україні.

Київська міська державна адміністрація, за погодженням з церквами, перенесла поминальні дні на 6 червня.

З 18 квітня у Києві буде обмежено доступ до всіх міських кладовищах через карантин у зв'язку з коронавірусом, а Київської обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обмежила відвідування кладовищ з п'ятниці, 17 квітня.

 

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