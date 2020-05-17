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17 травня 2020, неділя, 08:00 6
Lifestyle 2020-05-17T08:30:01+03:00
Українські Новини
День святої Трійці святкуватимуть 7 червня: історія та традиції

День святої Трійці святкуватимуть 7 червня: історія та традиції

Ирина Николенко
трійця, Народні прикмети, Зелені свята, Святкові дні у 2020, релігійні свята
7 червня будуть святкувати Трійцю. Фото: radiosvoboda.org
7 червня будуть святкувати Трійцю. Фото: radiosvoboda.org

У цьому році Трійцю відзначатимуть 7 червня і в честь свята в українців буде три вихідних дні. Українські Новини зібрали народні традиції і прикмети в це свято.

Одне з головних свят християн – Трійця – відзначають на п'ятдесятий день після Великодня. У цьому році воно припадає на 7 червня. Трійцю ще називають Зеленими святами, або П'ятидесятницею.

Історія свята

Спочатку відзначали Трійцю апостоли, які є учнями Ісуса Христа. В цей день вони увіковічнювали  важливу подію, коли на них зійшов Святий Дух. На той момент вони вже 50 днів молилися в Сіонській світлиці. Після сходження Святого Духа апостоли могли говорити на різних мовах світу, щоб нести слово Боже в різні країни. Також вони навчилися зцілювати і передбачати майбутнє.

Офіційно свято почали відзначати з 381 року, коли в Константинополі скликали II Вселенський собор. А стародавні слов'яни почали святкувати Трійцю тільки через 300 років після хрещення Русі наприкінці XIII – початку XIV століть.

Традиції святкування

В цей день прикрашають домівки зеленими гілками дерев і травами, які символізують відродження всього живого на землі. З цим днем пов'язано багато народних звичаїв і обрядів.

Дні перед Трійцею називають Клечальними або Русальним тижнем, а перші три дні після – Зеленими святами.

Перед святами прибирають у будинках, і прикрашають будинок гілками берези, дуба, клена чи липи. Однак, не можна використовувати гілки осики або верби. Можна використовувати трави: м'яту, мелісу, чебрец, волошки. У цей день забороняється працювати.

Вважається, що в цей день треба обов'язково відвідати храм і принести туди букет з квітів і трав. Також забороняється в цей день сумувати і ображатися на когось і думати про погане.

Народні прикмети

За народним повір'ями, у четвер перед Трійцею з води русалки виходили. Тому заборонялося купатися, щоб не потрапити в їх сітку.

Якщо в ці дні хлопець засватається, то буде мати щасливе і довге подружнє життя.

Під час служби в храмі, на букет потрібно пролити декілька крапель сліз, тоді трави зможуть зцілювати від хвороб, а букет стане оберегом для дому.

Також на Трійцю дівчата ворожили на судженого. Потай ходили в ліс і кидали сплетені вінки русалкам, щоб вони послали їм багатих женихів.

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