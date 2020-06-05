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05 червня 2020, пʼятниця, 17:05 13
Фінанси 2020-06-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривня продовжує рости в ціні. Курс НБУ на 9 червня

Гривня продовжує рости в ціні. Курс НБУ на 9 червня

Елена Новикова
НБУ, Курс валют, курс гривні
Курс гривні на 9 червня
Курс гривні на 9 червня

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 9 червня, на 9,48 коп. до 26,6005 UAH/USD,тоді як перед довгими вихідними долар просів у обмінних пунктах київських банків.

Про це скзано в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5-8 червня, на 5,91 коп. до 26,6953 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

  Офіційний курс
1 фунт стерлингів 33,7175
1 долар США 26,6005
1 швейцарський франк 27,7580
10 єн 2,4359
10 російський рублів 3,8778
1 євро 30,1477

Як повідомляли Українські Новини, фінансисти розповіли, на якому рівні буде курс долара до гривні в червні.

Крім того, економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця 2020 року долар буде триматися на рівні 27 гривень +/-50 копійок за умови, що Національний банк не зіграє ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Раніше також експерти Capital Times дали макроекономічний прогноз по Україні аж до 2023 року.

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