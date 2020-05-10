Економіст оцінив ризики на валютному ринку. Прогноз курсу валют на літо

В той час, як Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні на 12 травня, на 1,43% до 26,8140 UAH/USD, економыст прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що НБУ не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Таку думку озвучив в інтерв'ю "Мінфіну" викладач макроекономіки "Бізнес-школи MIM-Київ", головний економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

"Сподіваюся, до цього не дійде. Помилки минулого року, коли таким чином придушили експортне та промислове виробництво на 7-10%, сподіваюся, будуть враховані", — говорить економіст.

Серйозного курсового ризику на цей рік пан Кухар не прогнозує. Він спростовує прогноз Мінекономіки, згідно з яким середній курс на рік становитиме 29,5 грн/$, а до кінця року 31,5 грн/$.

"Думаю, що рік ми закінчимо в курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. Хоча, знаючи тягу НБУ до інфляційного таргетування, не виключено, що з нами зіграють в торішню ревальвацію і зміцнять курс до 25 грн/$ на літо і осінь", – заявив він і додав, що графік платіжного балансу дозволяє це зробити.

Як повідомляли Українські Новини, раніше економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її. Також фінансисти прогнозували, що в Україні після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% курс долара буде торгуватися біля позначки 27 гривень за долар.