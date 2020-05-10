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10 травня 2020, неділя, 06:00 7
Фінанси 2020-05-10T08:45:02+03:00
Українські Новини
Економіст оцінив ризики на валютному ринку. Прогноз курсу валют на літо

Економіст оцінив ризики на валютному ринку. Прогноз курсу валют на літо

Ярина Вацяк
Курс валют, курс долара, курс гривні, прогноз курсу валют
Гривні
Гривні

В той час, як Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні на 12 травня, на 1,43% до 26,8140 UAH/USD, економыст прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що НБУ не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Таку думку озвучив в інтерв'ю "Мінфіну" викладач макроекономіки "Бізнес-школи MIM-Київ", головний економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

"Сподіваюся, до цього не дійде. Помилки минулого року, коли таким чином придушили експортне та промислове виробництво на 7-10%, сподіваюся, будуть враховані", — говорить економіст.

Серйозного курсового ризику на цей рік пан Кухар не прогнозує. Він спростовує прогноз Мінекономіки, згідно з яким середній курс на рік становитиме 29,5 грн/$, а до кінця року 31,5 грн/$.

"Думаю, що рік ми закінчимо в курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. Хоча, знаючи тягу НБУ до інфляційного таргетування, не виключено, що з нами зіграють в торішню ревальвацію і зміцнять курс до 25 грн/$ на літо і осінь", – заявив він і додав, що графік платіжного балансу дозволяє це зробити.

Як повідомляли Українські Новини, раніше економісти радили купувати валюту для накопичень і утриматися від того, щоб здавати її. Також фінансисти прогнозували, що в Україні після рішення Національного банку знизити облікову ставку з 10 до 8% курс долара буде торгуватися біля позначки 27 гривень за долар.

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