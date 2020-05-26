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  • У квітні із зарплати Кличко відняли надбавку за ранг держслужбовця розміром майже в половину окладу
26 травня 2020, вівторок, 11:50 11
Економіка 2020-05-26T14:30:05+03:00
Українські Новини
У квітні із зарплати Кличко відняли надбавку за ранг держслужбовця розміром майже в половину окладу

У квітні із зарплати Кличко відняли надбавку за ранг держслужбовця розміром майже в половину окладу

Елена Новикова
Зарплата, Віталій Кличко, зарплати чиновників, зарплати за квітень
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org
Віталій Кличко. Фото: kiev.klichko.org

За квітень зарплата мера Києва, голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка, який планує у парку "Володимирська гірка" встановити фонтан за ціною двоповерхового котеджу, становила 20,3 тис. гривень, а його заступників від 28 тис. до 61 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді апарату Київської міської державної адміністрації (КМДА) на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Кличко в квітні, становила 20 387 гривень.

Посадовий оклад становив 47 230 гривень, але при цьому з його зарплати були відняті надбавка за ранг державного службовця у розмірі 26 768 гривень та відпускні у розмірі 73 гривень.

Премію Кличка не отримував.

Зарплата першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника становила 27 789 гривень, заступників голови КМДА Олександра Густелева - 30 250 гривень, Валентина Мондрієвського - 36 602 гривні, В'ячеслава Непопа - 26 692 гривні, Петра Пантелєєва - 38 417 гривень, Володимир Слончака (звільнений 27 квітня) - 60 979 гривень (з них 27 661 гривня - компенсація за невикористану відпустку), Марини Хонди - 39 778 гривень.

Зарплати в КМДА у квітні. Відповідь на запит Українських НовинЗарплати у КМДА в квітні. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, Кличко обіцяє повернути на Хрещатик каштани, замість яких посадили туї, в той час, як його повноваження як мера Києва закінчуються цієї осені.

Раніше він показав, як працює метро в перший день після запуску.

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