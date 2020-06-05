Населення продовжує активно здавати валюту

У травні населення продало валюти на 48,59 млн доларів більше, ніж купило. Водночас з січня по квітень ВВП України впав на 5%.

Про це передають Українські Новини з посиланням на звітні дані НБУ.

На готівковому валютному ринку в травні чистий продаж валюти населенням перевищила купівлю.

У травні населення продало 908,8 млн доларів і купив 860,2 млн доларів.

Всього з початку року населення продало на 570,9 млн доларів більше, ніж купило.

В 2019 році населення продало валюти на 177 млн доларів більше, ніж купило.

Як повідомляли Українські Новини, за підсумками 2018 року населення продало валюти на 9,592 млрд доларів, а придбало на 11,073 млрд доларів.

Таким чином, за підсумками року населення продало на 1,481 млрд доларів більше, ніж купило.

Експерти дали прогноз, що буде з курсом валюти в червні 2020 року, а також які фактори можуть вплинути на курс валют в Україні у перший місяць літа.

Тим часом ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в цьому році через коронавірус.

Курс продажу готівкового долара з 29 травня по 5 червня в обмінних пунктах київських банків знизився на 24,47 коп. до 26,7943 UAH/USD, курс купівлі знизився на 22,29 коп. до 26,5479 UAH/USD після двотижневого зростання