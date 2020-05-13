ЄБРР прогнозує падіння ВВП України на 4,5% у цьому році через коронавірус

Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує падіння ВВП України на 4,5% в 2020 році, в той час, як МВФ погіршив прогноз ВВП України зі зростання в 3% на зниження 7,7%.

Про це йдеться в повідомленні ЄБРР, передають Українські Новини.

"ВВП України впаде на 4,5% в 2020 році в результаті глобальних потрясінь, пов'язаних з коронавірусом... Банк очікує, що економіка України відновиться до 5,0% у 2021 році", - йдеться в ньому.

В доповіді ЄБРР про регіональні економічні перспективи відзначається висока вартість рефінансування боргу на міжнародних фінансових ринках для України.

Поєднання скорочення зовнішнього та внутрішнього попиту через заходи громадського здоров'я, вжиті для стримування поширення коронавірусу, позначилося на секторах виробництва і послуг.

Банк пояснює, що макрофінансові основи залишаються відносно сильними і здатні поглинати зовнішні шоки при рекордно високому рівні іноземних резервів і найнижчої облікової ставки протягом шести років.



У доповіді наголошується, що економіки в регіонах ЄБРР можуть скоротитися в середньому на 3,5% в цьому році, а в 2021 році можливий відскік на 4,8%.

Як повідомляли Українські Новини, у січні 2020 року Національний банк прогнозував зростання ВВП 3,5% в 2020 році, а також прогнозував, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.