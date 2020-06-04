Полиция проводит обыски и ищет соорганизатора перестрелки в Броварах

Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах (Киевская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 4 июня, сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, Броварского отдела полиции, Броварской местной прокуратуры с участием подразделения полиции особого назначения провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах", - сказано в нем.

По их результатам были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи.

Продолжаются мероприятия по задержанию всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах.

В Броварах произошла перестрелка из-за перераспределения маршрутов перевозки пассажиров.

В результате телесные повреждения получили 3 человека.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июня суд арестовал без права внесения залога 8 задержанных участников стрельбы в Броварах (Киевская область) по подозрению в покушении на убийство и бандитизме.

До этого полиция задержала еще 13 участников стрельбы в Броварах под Киевом.