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04 июня 2020, четверг, 15:50 12
Силовые структуры 2020-06-04T16:00:02+03:00
Українські Новини
Полиция проводит обыски и ищет соорганизатора перестрелки в Броварах

Полиция проводит обыски и ищет соорганизатора перестрелки в Броварах

Кира Молчанова
Киевская область, перестрелка, Бровары, Обыски, Перестрелка в Броварах
Перестрелка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко
Перестрелка в Броварах. Фото: Facebook/Ігор Сапожко

Полиция провела санкционированные обыски у участников перестрелки в Броварах (Киевская область).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Сегодня, 4 июня, сотрудники Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции, Броварского отдела полиции, Броварской местной прокуратуры с участием подразделения полиции особого назначения провели санкционированные обыски по местам возможного нахождения соорганизатора и членов вооруженного конфликта в Броварах", - сказано в нем.

По их результатам были изъяты ружья, карабины, пистолеты, ножи, амуниция для личной защиты, вещи, в которые, вероятно, были одеты лица во время перестрелки, "черновые" записи.

Продолжаются мероприятия по задержанию всех участников, принимавших участие в перестрелке в Броварах.

В Броварах произошла перестрелка из-за перераспределения маршрутов перевозки пассажиров.

В результате телесные повреждения получили 3 человека.

Как сообщали Українськi Новини, 4 июня суд арестовал без права внесения залога 8 задержанных участников стрельбы в Броварах (Киевская область) по подозрению в покушении на убийство и бандитизме. 

До этого полиция задержала еще 13 участников стрельбы в Броварах под Киевом.

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