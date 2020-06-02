ОЗГ Ілюхи та Журавля: ЗМІ розповіли, хто й навіщо влаштував масову стрілянину в Броварах

До організації масової перестрілки у м. Бровари (Київська область) ймовірно причетні місцеві кримінальні авторитети Сергій Ілюхін ("Ілюха") та Віктор Журавльов ("Журавель"). "Сірий" ринок автобусних пасажирських перевезень приносить їх організованій злочинній групі (ОЗГ) більше 100 млн гривень на рік.

Про це повідомило інтернет-видання Вести.

За даними видання, угрупованням керує Ілюха. Він збирає гроші з нелегальних перевізників, а також контролює підпільні зали ігрових автоматів, "кришує" наркоторгівлю і проституцію. Його найближчий "бізнес-партнер" - Журавель. Масову стрілянину вони влаштували, щоб "покарати неугодних і показати, хто насправді контролює місто та перевезення".

"Ілюха давно уявив себе "царьком" Броварів і веде себе відповідно. ОЗГ Ілюхи та Журавля залякує всіх неугодних місцевих бізнесменів і підприємців, іноді доходить до фізичної розправи і псування майна", - йдеться в матеріалі.

Наприклад, у серпні 2019 року вони фігурували у справі про підпал автобусів біля станції метрополітену "Лісова" в Києві. Разом з іншими броварскими бойовиками - Олексієм Довгополовым, Миколою Галіциним і Олегом Яременком - вони намагались залякати неугодного перевізника і змусити його платити данину. "Хоча поліція має всю інформацію і про виконавців, і про організаторів, це справа досі так й не була розкрита", - написало видання.

За версією автора матеріалу, перестрілка біля житлових будинків в 7:00 - наслідок безкарності та "даху" банди в керівництві місцевої поліції: "Або Ілюха та Журавель, сп'янівши від "бандитською влади", втратили зв'язок з реальністю, або ж ці кримінальні авторитети мають свій "дах" у правоохоронних органах та упевнені, що уникнуть будь-якого покарання".

Як повідомлялося раніше, 29 травня, близько 7:00 у Броварах (Київська область) близько 100 людей влаштували перестрілку. Затримано 21 підозрюваного, обирається запобіжний захід. У поліції, ряд регіональних високопосадовців відсторонені від обов'язків. Введено план-перехоплення.