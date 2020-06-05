Києву та ще семи областям не дозволили повноцінно відкривати ресторани

Київ і ще 7 областей не можуть переходити до наступного етапу пом'якшення карантинних заходів через невідповідність за показниками пом'якшення карантину в той час, як до списку областей, які не відповідають критеріям пом'якшення карантину 4 червня, потрапили ще дві нові області.

Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передають Українські Новини.

"Сьогодні, 5 червня. Сьогодні постановою Кабінету Міністрів дозволяється відкривати заклади громадського харчування з відвідуванням клієнтів усередині приміщень. У той же час, за індикаторами у нас сьогодні не проходять по захворюваності Київ, Волинська область, Житомирська область, Львівська область, Рівненська область, Чернівці. За тестуванням не проходить Донецьк і Луганськ", - сказав він.

За словами Ляшка, в цих областях комісії з питань техногенно-екологічної ситуації та надзвичайних ситуацій мають заборонити відкриття ресторанів.

Як повідомляли Українські Новини, 4 червня кількість виявлених випадків захворювання коронавирусной інфекцією COVID-19 в Україні збільшилася на 553 до 25 964 кількість померлих від захворювання збільшилася на 15 осіб до 762 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків захворювання 4 червня знизилася на 6%, нових летальних випадків - збільшилася на 25%.

Також 5 червня набирають чиннності нові послаблення карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.