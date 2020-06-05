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05 червня 2020, пʼятниця, 09:42 27
Суспільство 2020-06-05T11:45:02+03:00
Українські Новини
Після дводенного зростання кількість нових заражених коронавірусом в Україні трохи впала

Після дводенного зростання кількість нових заражених коронавірусом в Україні трохи впала

Анна Рудык
Коронавірус, коронавірус в Україні, Covid-19, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В Україні кількість нових випадків захворювання 4 червня знизилася на 6%, нових летальних випадків - збільшилася на 25% в той час, як в Україні вводять нові ослаблення карантину. За минулу добу, 4 червня, кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекціє COVID-19 збільшилася на 553 до 25 964, кількість померлих від захворювання збільшилася на 15 осіб до 762 порівняно з попередньою добою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

таном на 5 червня в Україні 25 964 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 762 летальних, 11 372 пацієнта одужали. За добу зафіксовано 553 нових випадків", - йдеться в повідомленні.

За добу одужали 330 людини.

Таким чином, 4 червня показник нових хворих за добу знову став більший, ніж людей, які видужали - 553 проти 330.

Кількість нових випадків захворювання 4 червня становила 2,2% від загальної кількості захворілих на 3 червня.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування виявлено у Чернівецькій області (3 519), в Києві (3 292) та Львівській області (1 988).

У Рівненській області зафіксовано 1 962 випадків коронавірусної інфекції, у Київській - 1 711 випадків, в Івано-Франківській області - 1 507 випадків, у Закарпатській - 1 280, в Тернопільській - 1 233, у Харківській - 1 196, у Вінницькій - 1 093, у Волинській - 1 008, у Дніпропетровській - 960, в Одеській - 970, у Житомирській - 855, у Кіровоградській - 538, у Хмельницькій - 501 випадок.

477 випадків виявлено в Запорізькій області, 432 випадку - в Черкаській, 307 випадків - у Миколаївській, 272 випадку - в Полтавській області, 250 випадків - у Чернігівській, 195 випадків - у Донецькій, 188 випадків - у Сумській, 179 випадків - у Херсонській та 51 випадок - у Луганській області.

Як захиститися від коронавірусу:

  • уникайте контакту з людьми з симптомами ГРВІ, мінімальна дистанція - 1,5 метра;
  • не торкайтеся до свого обличчя, у тому числі очей, носа та рота;
  • термічно обробляйте продукти – не їжте сире м'ясо, м'ясні субпродукти і птицю; яйця;
  • у разі появи перших симптомів ГРВІ негайно зверніться до свого сімейного лікаря.

Як захиститися від коронавіруса. Інфографіка: Центр громадського здоров'яЯк захиститися від коронавірусу. Інфографіка: Центр громадського здоров'я

Як повідомляли Українські Новини, 3 червня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні різко збільшилась на 588 до 25 411 кількість померлих від захворювання збільшилась на 12 осіб до 747 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків захворювання 3 червня зросла на 21,7%, нових летальних випадків - на 50%.

Тим часом стало відомо, які ослаблення карантину чекають на українців з 5 червня.

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