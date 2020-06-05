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  • МОЗ проведе реальну оцінку кількості хворих на коронавірус, але результати оприлюднять до вересня
05 червня 2020, пʼятниця, 11:15 28
Медицина 2020-06-05T14:30:04+03:00
Українські Новини
МОЗ проведе реальну оцінку кількості хворих на коронавірус, але результати оприлюднять до вересня

МОЗ проведе реальну оцінку кількості хворих на коронавірус, але результати оприлюднять до вересня

Ирина Николенко
МОЗ, ВООЗ, Коронавірус, коронавірус в Україні, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: pixabay.com
Коронавірус. Фото: pixabay.com

Міністерство охорони здоров'я і Всесвітня організація охорони здоров'я мають намір провести оцінку реальної кількості хворих на коронавіруси в Україні шляхом тестування на антитіла методом імуноферментного аналізу в той час, як в Україні станом на 5 червня, зафіксували 553 нових випадків захворювання. Про цеповідомив заступник міністра охорони здоров'я – головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу, передають Українські Новини.

"Вже завтра завершимо дизайн дослідження, яке проведемо спільно з співробітниками бюро ВООЗ в Україні, Київської школи економіки, яке дозволить нам провести оцінку реальної кількості хворих на певних територіях або в певних групах професійного ризику шляхом проведення ІФА-тестування", – сказав він.

За його словами, оприлюднити результати дослідження планується до вересня.

Ляшко зазначив, що дослідження буде проводитися в рамках підготовки до другої хвилі поширення коронавірусної інфекції, яка очікується вже восени.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я затвердило алгоритм проведення тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

У Центрі громадського здоров'я пояснили, що таке ІФА-тести, чим вони відрізняються від тестів полімеразної ланцюгової реакції і до кого їх будуть застосовувати.

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