підписатися на розсилку
26.55 26.9
28.75 29.45
˟
  • Новини
  • Політика
  • Медицина
  • МОЗ затвердив алгоритм тестування на антитіла до коронавірусу. Кого в першу чергу будуть тестувати
21 травня 2020, четвер, 11:55 22
Медицина 2020-05-21T14:15:03+03:00
Українські Новини
МОЗ затвердив алгоритм тестування на антитіла до коронавірусу. Кого в першу чергу будуть тестувати

МОЗ затвердив алгоритм тестування на антитіла до коронавірусу. Кого в першу чергу будуть тестувати

Ирина Николенко
МОЗ, тести на коронавірус, ПЛР-тести, ІФА-тести
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

В той час як станом на 20 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом збільшилася на 476 до 19 706, Міністерство охорони здоров'я затвердило алгоритм проведення ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу. Про це йдеться в наказі міністерства № 1227 від 20 травня, передають Українські Новини.

МОЗ затвердило алгоритм проведення тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

ІФА-тести будуть проводити пацієнтам з клінічними ознаками коронавірусної інфекції у випадку, якщо тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) дало негативний результат або ж неможливо провести ПЛР-тестування упродовж 1 доби.

При цьому основним методом тестування таких пацієнтів залишається ПЛР.

ІФА-тестування будуть робити пацієнтам з пневмонією та контактним особам.

Медпрацівники повинні будуть проходити ІФА-тестування 1 раз в 2 тижні, у разі позитивного результату ІФА-тесту їм потрібно буде пройти ПЛР-тестування.

Крім того, ІФА-тести повинні проводити пацієнтам, яким потрібна планова госпіталізація або операція.

При цьому ПЛР-тестування буде проводитися для пацієнтів з імуносупресією і при позитивному результаті ІФА-аналізу.

В першу чергу тестування на антитіла потрібно проводити співробітникам Національної поліції і Національної гвардії. ПЛР-тестування їм будуть проводити у разі позитивного результату ІФА-тесту.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр охорони Здоров'я Максим Степанов розповів, кому будуть в першу чергу робити тести на антитіла до коронавірусу.

19 травня МОЗ збільшив кількість проведених досліджень на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції на 21,3% до 8,6 тисяч.

Більше новин про: МОЗ тести на коронавірус ПЛР-тести ІФА-тести

За добу МОЗ збільшив кількість тестів на коронавір...
Міністр охорони здоров'я відхилив всіх кандидатів ...
Степанов пояснив проблеми з використанням українсь...
У МОЗ розповіли, кому будуть робити тести на антит...
З 23 травня відновить роботу громадський транспорт, а з 25 травня - метро, - Кличко
У Києві другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу
Новини
Заступник голови ОП Трофімов тягне на посаду в "Укравтодор" провального губернатора Туринка, – ЗМІ 13:54
У трьох областях карантинні ослаблення не почалися через складну ситуацію з COVID-19 13:38
Зеленський пообіцяв лікарям квітневі надбавки, поки ще не всі отримали березневі 13:36
З 1 червня Україна почне перші пасажирські залізничні перевезення 13:33
Загострення в зоні ООС: 1 військовий загинув, 2 поранено, 4 травмовано 13:20
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
У МОЗ розповіли, чи можуть комарі і мухи переносити коронавірус 19:10
Нардеп Богуцька видалила фото в "масці-авосьці" на прохання Єрмака 19:44
Немає фахівців і обладнання. "Київводоканал" відмовився перевіряти воду на коронавірус 22:15 Документ
Після зняття обмежень проїзд у маршрутках може подорожчати 20:37
більше новин
Хмельницькобленерго Фото: depo.ua
"Хмельницькобленерго" просить Малюську та Шмигаля зупинити рейдерське захоплення 12:08 Документ
Собаку продають за борги. Фото: setam.net.ua
Мін'юст відібрав у господаря собаку за борги і продає з аукціону 16:38
"Енергоатому" дешевше не продавати електроенергію, ніж продавати її в збиток, - Шмигаль 10:09
Розмова Байдена з Порошенком. Скріншот відео
Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ, - записи Деркача 18:21
"Батьківщина" не прийшла на засідання Ради через коронавірус, виявлений у депутата 11:11
більше новин
Кількість нових випадків коронавірусу стрімко зростає другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok