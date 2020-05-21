МОЗ затвердив алгоритм тестування на антитіла до коронавірусу. Кого в першу чергу будуть тестувати

В той час як станом на 20 травня кількість виявлених випадків захворювання коронавірусом збільшилася на 476 до 19 706, Міністерство охорони здоров'я затвердило алгоритм проведення ІФА-тестування на антитіла до коронавірусу. Про це йдеться в наказі міністерства № 1227 від 20 травня, передають Українські Новини.

МОЗ затвердило алгоритм проведення тестування методом імуноферментного аналізу (ІФА) на антитіла до коронавірусу.

ІФА-тести будуть проводити пацієнтам з клінічними ознаками коронавірусної інфекції у випадку, якщо тестування методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) дало негативний результат або ж неможливо провести ПЛР-тестування упродовж 1 доби.

При цьому основним методом тестування таких пацієнтів залишається ПЛР.

ІФА-тестування будуть робити пацієнтам з пневмонією та контактним особам.

Медпрацівники повинні будуть проходити ІФА-тестування 1 раз в 2 тижні, у разі позитивного результату ІФА-тесту їм потрібно буде пройти ПЛР-тестування.

Крім того, ІФА-тести повинні проводити пацієнтам, яким потрібна планова госпіталізація або операція.

При цьому ПЛР-тестування буде проводитися для пацієнтів з імуносупресією і при позитивному результаті ІФА-аналізу.

В першу чергу тестування на антитіла потрібно проводити співробітникам Національної поліції і Національної гвардії. ПЛР-тестування їм будуть проводити у разі позитивного результату ІФА-тесту.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр охорони Здоров'я Максим Степанов розповів, кому будуть в першу чергу робити тести на антитіла до коронавірусу.

19 травня МОЗ збільшив кількість проведених досліджень на Covid-19 методом полімеразної ланцюгової реакції на 21,3% до 8,6 тисяч.