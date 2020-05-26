Що таке ІФА-тестування на коронавірус і кому його будуть робити

В той час, як Міністерство охорони здоров'я затвердило алгоритм проведення тестів імуно-ферментного аналізу (ІФА-тести) на коронавірус, в Центрі громадського здоров'я пояснили чим ці тести відрізняються від тестів полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) та до кого їх будуть застосовувати. Про це повідомила прес-служба Центру громадського здоров'я на своїй сторінці у Facebook, передають Українські Новини.

Імуно-ферментний аналіз – це вид аналізу, за допомогою якого виявляється комплекс антиген-антитіло, який виробляється коли організм уражений вірусом.

"Метод ІФА-тестування визначає імуноглобуліни двох типів: M і G. Якщо виявляється M, то це говорить про гострий процес захворювання, якщо G – то людина перехворіла або інфікувалася вірусом і виробилися антитіла до цього захворювання", – йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомлення, пацієнтів з початком імунної реакції організму та виділення антитіл може знизитися контагіозність (заразність) вірусу. Упродовж 7-ми днів після появи симптомів, ПЛР-тести давали позитивний результат практично в 100% випадків. Якщо пацієнт звернувся пізніше, показник зменшувався.

ІФА-тестування можна проводити:

Оосбам із симптомами коронавірусної інфекції

Пацієнтам з пневмонією

Контактним особам та тим, хто потребує планової госпіталізації та/або операції

Тестування можна проводити медичним працівникам, які працюють з хворим на COVID-19, працівникам лабораторій, які обробляють зразки на COVID-19, працівникам патологоанатомічних, судово-медичних бюро, відділень, які приймають участь у розтині тіла, в тому числі взятті зразків секційного матеріалу.

ІФА-тестування проводити працівникам Національної поліції, Національної гвардії, Держприкордонслужби та іншим медичним та фармацевтичним працівникам.

Якщо ІФА-тестування підтвердить антитіла, то людина повинна буде здати зразок для ПЛР-діагностики. Так як працівники Нацгвардії та Нацполіції повинні проходити діагностику регулярно, ІФА-тестування знизить навантаження на ПЛР-дослідження.

ІФА-тести планують проводити пацієнтам із симптомами коронавірусу, ЯКЩО результати ПЛР-тестів показали негативний результат.

Чим відрізняються ІФА-тести від ПЛР та експрес-тестів

"Для проведення ІФА-тестування необхідні лабораторні умови та спеціальне обладнання. При цьому, аналізується сироватка крові, а не сама кров, як у випадку із експрес-тестами, і не матеріали мазків, як у випадку ПЛР", – йдеться в повідомленні.

ІФА-тест виявляє імунну реакцію на вірус – рівень антитіл.

Експрес-тести також виявляють антитіла в організмі як відповідь на антиген, проте мають низьку чутливість та специфічність у порівнянні з ІФА тестами.

ПЛР-дослідження виявляє вірус, тобто його генетичний матеріал. Тож позитивний результат ІФА-тесту буде додатковою підставою для проведення ПЛР-дослідження.

Також в Центрі громадського здоров'я наголошують, що ПЛР залишається єдиним видом дослідження, який дає підстави для встановлення діагнозу COVID-19.

Як повідомляли Українські Новини, Міністерство охорони здоров'я розпочало тестування на антитіла до коронавірусу.

В Україні станом на 25 травня виявили 339 нових випадків інфікування, всього захворіли на коронавірус понад 21 тисяча осіб.