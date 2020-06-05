Рубль злетів перед святковими вихідними. Курс російської нацвалюти на 5 червня

У п'ятницю, 5 червня, середній курс купівлі готівкового рубля у київських обмінниках порівняно з курсом рубля в четвер, 4 червня, підвищився на 7 копійок і становить 3,33 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс продажу в п'ятницю знизився на 2 копійки в порівнянні з 4 червня і становить 3,92 гривень за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 5 червня:

10 російських рублів Купівля Продаж Средній 3,33 3,92 Максимальний 3,76 5,00 Мінімальний 2,30 3,77

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 4 червня на 5,20 коп. до 26,8076 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,55 коп. до 26,5515 UAH/USD.

Тим часом експерти дали прогноз, що буде з курсом валюти в червні 2020 року, а також які фактори можуть вплинути на курс валют в Україні у перший місяць літа.

Також в той час, як в січні-березні ВВП України знизився на 1,5%, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оцінює падіння ВВП України в січні-квітні на 5%.