підписатися на розсилку
24.65 25
27 27.45
˟
30 січня 2020, четвер, 14:12 13
Економіка 2020-01-30T14:41:29+02:00
Українські Новини
НБУ зберіг прогноз зростання ВВП 3,5% в 2020

НБУ зберіг прогноз зростання ВВП 3,5% в 2020

Ярина Вацяк
Нацбанк, НБУ, економічний прогноз, ВВП
Нацбанк
Нацбанк

Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП 3,5% в 2020 році, а також прогнозує, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Економічне зростання прискориться з 3,3% до 2019 до 3,5% в 2020 році, а в наступні роки стновитиме близько 4%", - йдеться в ньому.

Прискоренню темпів економічного зростання сприятиме пом'якшенню монетарної політики.

Високий рівень приватного споживання та інвестицій залишатимуться основним двигуном економічного зростання.

Водночас внесок чистого експорту у ВВП і далі буде негативним через значні потреби реального сектора економіки в інвестиційному імпорті.

Дефіцит поточного рахунку в 2020-2022 роках, як і раніше буде перебувати в прийнятних межах.

В 2019 році дефіцит скоротився до 0,7% ВВП.

Значний внесок у його скорочення мало отримання НАК "Нафтогаз України" компенсації від російського Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Однак і без урахування цих коштів дефіцит поточного рахунку скоротився завдяки меншому дефіциту зовнішньої торгівлі товарами, стійкому зростанню експорту послуг, менших обсягів репатріації дивідендів.

У 2020-2022 дефіцит поточного рахунку буде коливатися на рівні 3-4%.

Розширення дефіциту буде пов'язано, зокрема, високими обсягами інвестиційного імпорту та зниженням надходжень від транзиту газу.

Одночасно це буде компенсуватися більш істотними надходженнями капіталу в приватний сектор внаслідок поліпшення інвестиційного клімату.

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 3,7% в 2020 році.

Також міністр Тимофій Милованов заявив, що ВВП України зросте на 0,23% в 2020 через запуск ринку землі.

Раніше ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України до 3,3%.

Більше новин про: Нацбанк НБУ економічний прогноз ВВП

Директор державного аеропорту "Бориспіль" отримав в січні майже півмільйона гривень зарплати
Поліція почала розслідувати як підпал загоряння авто журналістки "Радіо Свобода" у Львові
Новини
У 2019 "Сєверодонецький "Азот" у 3 рази збільшив виробництво міндобрив 15:11
"Слуга народу" має намір представити законопроект про народовладдя в лютому, - депутат Верещук 14:53
Нова програма з МВФ може бути підписана в найближчі місяці, - НБУ 14:40
Наприкінці 2020 інфляція прискориться, - НБУ 14:18
НБУ прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020 14:15
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
До води в Дніпрі може додатися присмак курячого посліду, - ЗМІ 11:08
Антикорупційний суд заклав юридичну міну під "справу Мартиненка", - адвокат 11:11
Журналісти виявили невідповідність у декларації нового в.о. глави АМПУ 08:41
Ярославський на 215-річчя харківського університету передав привітання від Джека Ма 17:31
більше новин
Радник Зеленського обурився цінами на газ і запитав, якого х@я 10:21
Вілла Янукович у Криму. Фото:
Екс-дружина Януковича живе в особняку в окупованому Криму і веде бізнес 18:15
Грудневий ТОП зарплат: скільки отримали силовики перед новим роком 06:15 Інфографіка
Падіння електроопор у Львові. Фото: Ігор Зінкевич/Фейсбук
У Львові дві електроопори впали на дорогу, пошкодивши тролейбус і автомобіль 16:42
Верховний Суд зобов'язав ПГЗК виплатити підконтрольній Коломойському компанії 1,3 млрд гривень 10:54
більше новин
Україна ввела безвіз для британців на рік
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok