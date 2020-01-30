НБУ зберіг прогноз зростання ВВП 3,5% в 2020

Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП 3,5% в 2020 році, а також прогнозує, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Економічне зростання прискориться з 3,3% до 2019 до 3,5% в 2020 році, а в наступні роки стновитиме близько 4%", - йдеться в ньому.

Прискоренню темпів економічного зростання сприятиме пом'якшенню монетарної політики.

Високий рівень приватного споживання та інвестицій залишатимуться основним двигуном економічного зростання.

Водночас внесок чистого експорту у ВВП і далі буде негативним через значні потреби реального сектора економіки в інвестиційному імпорті.

Дефіцит поточного рахунку в 2020-2022 роках, як і раніше буде перебувати в прийнятних межах.

В 2019 році дефіцит скоротився до 0,7% ВВП.

Значний внесок у його скорочення мало отримання НАК "Нафтогаз України" компенсації від російського Газпрому за рішенням Стокгольмського арбітражу.

Однак і без урахування цих коштів дефіцит поточного рахунку скоротився завдяки меншому дефіциту зовнішньої торгівлі товарами, стійкому зростанню експорту послуг, менших обсягів репатріації дивідендів.

У 2020-2022 дефіцит поточного рахунку буде коливатися на рівні 3-4%.

Розширення дефіциту буде пов'язано, зокрема, високими обсягами інвестиційного імпорту та зниженням надходжень від транзиту газу.

Одночасно це буде компенсуватися більш істотними надходженнями капіталу в приватний сектор внаслідок поліпшення інвестиційного клімату.

Як повідомляли Українські Новини, Світовий банк зберіг прогноз зростання ВВП України на рівні 3,7% в 2020 році.

Також міністр Тимофій Милованов заявив, що ВВП України зросте на 0,23% в 2020 через запуск ринку землі.

Раніше ЄБРР поліпшив прогноз зростання ВВП України до 3,3%.