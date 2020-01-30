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30 січня 2020, четвер, 14:18 10
Фінанси 2020-01-30T14:50:50+02:00
Українські Новини
Наприкінці 2020 інфляція прискориться, - НБУ

Наприкінці 2020 інфляція прискориться, - НБУ

Ярина Вацяк
економічний прогноз, НБУ, інфляція в Україні, інфляція
Інфляція. Фото: pixabay.com
Інфляція. Фото: pixabay.com

Національний банк прогнозує, що протягом більшої частини 2020 інфляція буде перебувати нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п., але повернеться в його межі в кінці року, а НБУ також зберіг прогноз зростання ВВП на 3,5%.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

"Уповільнення інфляції, за оцінками НБУ, триває. Починаючи з січня та впродовж більшої частини року вона буде нижче цільового діапазону 5% ± 1 п. п. Однак вона прискориться в IV кварталі і становитиме 4,8% за підсумками 2020 року", - йдеться в ньому.

Цьому сприятиме низка чинників.

По-перше, торішня ревальвація гривні продовжить відображатися на вартості імпортованих товарів та товарів з високою часткою імпорту в собівартості.

По-друге, збереження відносно невисоких цін на енергоносії на світових ринках буде стримувати подорожчання палива на внутрішньому ринку.

По-третє, продовольча інфляція за відсутності шоків пропозиції буде незначною завдяки очікуваного поліпшення врожайності овочів і фруктів.

Водночас дещо вище, ніж у минулому році, будуть темпи зростання адміністративно регульованих цін, насамперед через подальше приведення акцизів на алкогольні і тютюнові вироби до європейських рівнів.

В 2021-2022 інфляція внаслідок пом'якшення монетарної політики буде перебувати на рівні середньострокової цілі 5% ± 1 п. п.

Як повідомляли Українські Новини, НБУ прогнозує зниження облікової ставки до 7% на кінець 2020.

Раніше Національний банк досяг середньостроковій інфляційної цілі 5% ± 1 п. п. в 2019 році.

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